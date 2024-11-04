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電價扛不住...北捷喊漲票價只是時間問題？ 蔣萬安說話了
北捷近3年成本暴增，電價累計漲幅高達75％，加上人事共增21億元，總經理黃清信坦言「漲票價只是時間問題」，盼先以縮減優惠為主，避票價漲。對於北捷是否要漲票價？台北市長蔣萬安今則喊話中央，應該給北捷電價優惠方案。
蔣萬安今天上午臨時新增行程到EOC聽起康芮災後復舊，對於北捷是否漲票價？蔣表示，之前他已經多次強調，整體電價調整，對北捷整體營運上造成非常沈重的負擔，整體電費的占比每一年都大幅增加，所以接下來希望中央包括經濟部在內，對於大眾運輸工具特別針對捷運公司經營的捷運，應該給予優惠方案。
蔣說，尤其台北市每日載客量最高到200多萬人次，中央應該要做一個評估與考量，給予優惠方案，才能減輕營運負擔，同時持續帶給市民朋友便利舒適的的交通工具。
蔣說，北捷一定會做一個整體考量，總經理也有談到除了節流，同時也會開源，維持透過各種方式，維持穩定經營，帶給市民便捷的交通工具及綠運輸，北捷都會有一個整體考量，
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