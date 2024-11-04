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一般貨輪像牙膏 鈺洲啟航貨輪如鐵盒 護住油櫃未汙染海洋

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬海岸，幸未漏油汙染海洋和海岸；圖為泊靠基隆港畫面。報系資料照片
中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬海岸，幸未漏油汙染海洋和海岸；圖為泊靠基隆港畫面。報系資料照片

海事人員今早成功登上撥淺在野柳岬的鈺洲啟航貨輪，大大化解汙染海洋危機。「鈺」船因船重又載重遇難，但也因船體結構堅固，流錨擱淺後未損及油櫃，減低對海洋生態的破壞。

中國大陸海男鈺洲國際航運公司的簡報檔案，介紹載重平台船鈺洲啟航貨輪船長142.8公尺，船寬32.25公尺，船深8公尺，設計吃水5.35公尺，高度40公尺， 甲板強度15 噸/平方公尺， 總噸位（GRT）9968噸，淨噸位（NRT）2990噸，載重噸位1萬2135噸。

船公司指「鈺」船的船體設計能適應多種運輸需求，能承受大量貨物的重量，同時保持穩定性和安全性，適合在大洋航行。大面積的甲板空間可靈活承載各類貨物，成為理想的多用途運輸工具。

鈺洲啟航貨輪具備充足的燃料和水儲備，適合長距離航行。住宿設施設計，也讓船員能夠長時間工作時，保持良好的生活品質，取得舒適性與效率的平衡。

船運界人士表示，鈺洲啟航貨輪最讓人安心的是「蜂巢式」艙間設計，一般貨輪不會有這麼多的隔間結構。油櫃形同被這些隔間包覆，相較於其他貨輪遇到危難時，油料外洩汙風險更低。

船運界人士比喻，一般貨輪在岸際擱淺，船身與礁岩擦撞，就像牙膏的外包裝來回撞擊、摩擦石頭，遲早會破，但是鈺洲啟航貨輪的結構，像是個鐵盒，相對耐磨。

中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬海岸，幸未漏油汙染海洋和海岸；圖為泊靠基隆港畫面。報系資料照片
中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬海岸，幸未漏油汙染海洋和海岸；圖為泊靠基隆港畫面。報系資料照片

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