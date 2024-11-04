影／油汙染東北角海岸危機暫解除 海事人員今登貨輪封堵抽油

中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪在野柳岬海岸擱淺，海事工程人員今早已登上貨輪，並完成堵漏作業。今天將巡檢油櫃，並著手抽油作業。因為擱淺地點是地質公園保護區，不會現地拆解，後續工程將由保險公司與相關單位討論後施作。

鈺洲啟航貨輪上月14日載運1部橋式起重機、2部橋式卸貨機進入基隆港，準備停泊西20號碼頭卸下起重機時，船上的起重機意外碰撞碼頭上的起重機，碼頭的起重機傾倒毀損，船上的全新起重機也受損，未能交貨。

上月29日鈺洲啟航貨輪離開基隆港，朝中國大陸方向航行時，疑因載重又受風浪、潮汐影響，導致航行受限，當天中午在距野柳海岸0.6浬處下錨待援，船長當晚決定棄船，船上共17人被救上海巡艇。

鈺洲啟航貨輪隔天擱淺在野柳岬海岸，貨輪上共有247噸重油、37噸柴油和6280公升滑油，分別裝在6個油櫃中。外界關注油料外洩，汙染海洋和岸際。交通部航港局雇用警戒船監控船體狀況，在貨輪附近海域、北海岸鄰近漁港和核二廠，都採取防範汙染措施。

航港局協調海歷15號海事工程船負責抽取鈺洲啟航號油料，昨天兩度前往現場，嘗試抽油前置作業，都受限海象無功而返，直到今晨才順利登船作業。

海事人員上船後，先行堵漏作業，封堵完成後，再去檢查重油櫃，準備抽油作業。東北季風轉強，可能影作業，如果不受天候干擾，預計3天內可抽取完畢。