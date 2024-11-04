聽新聞
0:00 / 0:00
影／油汙染東北角海岸危機暫解除 海事人員今登貨輪封堵抽油
中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪在野柳岬海岸擱淺，海事工程人員今早已登上貨輪，並完成堵漏作業。今天將巡檢油櫃，並著手抽油作業。因為擱淺地點是地質公園保護區，不會現地拆解，後續工程將由保險公司與相關單位討論後施作。
鈺洲啟航貨輪上月14日載運1部橋式起重機、2部橋式卸貨機進入基隆港，準備停泊西20號碼頭卸下起重機時，船上的起重機意外碰撞碼頭上的起重機，碼頭的起重機傾倒毀損，船上的全新起重機也受損，未能交貨。
上月29日鈺洲啟航貨輪離開基隆港，朝中國大陸方向航行時，疑因載重又受風浪、潮汐影響，導致航行受限，當天中午在距野柳海岸0.6浬處下錨待援，船長當晚決定棄船，船上共17人被救上海巡艇。
鈺洲啟航貨輪隔天擱淺在野柳岬海岸，貨輪上共有247噸重油、37噸柴油和6280公升滑油，分別裝在6個油櫃中。外界關注油料外洩，汙染海洋和岸際。交通部航港局雇用警戒船監控船體狀況，在貨輪附近海域、北海岸鄰近漁港和核二廠，都採取防範汙染措施。
航港局協調海歷15號海事工程船負責抽取鈺洲啟航號油料，昨天兩度前往現場，嘗試抽油前置作業，都受限海象無功而返，直到今晨才順利登船作業。
海事人員上船後，先行堵漏作業，封堵完成後，再去檢查重油櫃，準備抽油作業。東北季風轉強，可能影作業，如果不受天候干擾，預計3天內可抽取完畢。
油料抽完化解汙染危機後，接著是討論船體如何處理。據了解，貨輪可能「報廢」。考量擱淺地點是地質公園海岸，航港局不同意現地拆解，應是尋找特殊作業船舶，將載運的橋式機拆解後吊離岸際，船體則是載離當地，覓地拆解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言