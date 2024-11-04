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不只是醜醜茶、喝茶也能好菌多 新北青農李若嘉推益生菌茶包

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北青農李若嘉經營世芳有機茗茶園，實踐從農理念。圖／新北市農業局提供
新北青農李若嘉經營世芳有機茗茶園，實踐從農理念。圖／新北市農業局提供

新北青農李若嘉與丈夫陳錠鋐攜手在新北坪林經營茶園，堅持有機種植與環境永續共存，並建立「醜醜茶」品牌，也透過一日茶農體驗，讓民眾體驗坪林茶鄉文化。業者近期與輔仁大學服務設計研究中心合作，將益生菌加入茶葉中，研發「好菌肌動茶」。

踏進坪林「世芳有機茗茶園」，茶園內盡是30年以上老茶樹，茶葉風味顯得成熟富有層次感，並以有機茶園常見的蟲咬痕不美觀的醜醜外表，命名為「醜醜茶」。

擅長料理的李若嘉研發各式茶點，例如茶葉蛋捲、茶糖、牛茶糖，還開設「恰到好處本舖」餐廳，讓民眾吃美食也能品好茶，並辦理茶葉食農教育，提供民眾認識有機茶園，體驗採茶、製茶及茶粿料理。

李若嘉因茶農體驗活動結識輔仁大學師生，聊天中得知輔仁大學教授蔡宗佑團隊對於益生菌有深入研究，萌生將茶葉結合益生菌的想法，前年開始與輔仁大學服務設計研究中心合作，將自家茶葉添加益生菌，研發出「好菌肌動茶」，希望提供現代人健康好喝的茶飲。

李若嘉表示，國人喝茶習慣以熱水沖泡，但益生菌遇到熱水容易喪失活性，改用冷泡方式沖泡「好菌肌動茶」，在香氣及回甘都有良好風味，還能保留更多兒茶素。

新北市農業局長諶錫輝說，新北青農除了農業生產，也很有想法與開創性，青農李若嘉跟大學團隊合作推出農業生技新產品，讓民眾喝好茶顧健康。青農世代是新北農業最強力骨幹，秉持「農業健康市/式」理念，農業局與新北青農共同打拚，建構農業、市民及生態共好的永續健康環境。

冷泡方式沖泡「好菌肌動茶」，在香氣及回甘都有良好風味，還能保留更多兒茶素。圖／新北市農業局提供
冷泡方式沖泡「好菌肌動茶」，在香氣及回甘都有良好風味，還能保留更多兒茶素。圖／新北市農業局提供
新北青農李若嘉將自家茶葉添加益生菌，研發好菌肌動茶。圖／新北市農業局提供
新北青農李若嘉將自家茶葉添加益生菌，研發好菌肌動茶。圖／新北市農業局提供
青農陳錠鋐創立「醜醜茶」品牌。圖／新北市農業局提供
青農陳錠鋐創立「醜醜茶」品牌。圖／新北市農業局提供

茶葉蛋 青農

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