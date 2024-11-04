新北中和土地公文化祭 藍綠要角同框尬場

新北市長侯友宜（後排左二）、立委蘇巧慧（後排右一）、立委洪孟楷（前排右）昨出席「土地公文化祭暨力行福德宮百年大醮」。記者李成蔭／攝影 新北大中和土地公文化祭邁入第12年，今年逢力行福德宮建廟300周年，文化祭連結盛大醮典，新北市長侯友宜、立委蘇巧慧及洪孟楷昨都出席，藍綠要角齊聚，尬場意味濃。

綠委蘇巧慧表態爭取2026新北市長選戰門票，國民黨立委葉元之酸她是「靠爸族」，蘇昨天說，她在新北長大，新北就是她故鄉，連任3屆立委，不論國會問政或地方建設成績單，表現有目共睹。

侯友宜前天與民眾黨立委黃國昌在板橋莒光分隊廳舍動土典禮同框，葉元之說，侯、黃互動好，有藍白相互堆疊善意氣氛，引發2026是否藍白合的政治聯想。

侯友宜說，離2026選舉還很長一段時間，民代不論是在地及或跨區來關心，他都心存感謝，一起讓新北發展更好。

儀式過程，廟方司儀介紹蘇巧慧是代表賴清德總統出席；蘇與侯兩人一左一右站在力行福德宮榮譽主委楊玉良旁。

侯友宜說，中和土地公有80多間宮廟，今年適逢力行福德宮建宮300周年，廟方舉辦護國佑台五朝祈安清醮，邀請全國約600神尊蒞臨，為國家祈福。

力行福德宮主委林寬仁說，為慶祝百年大醮，自11月3日至11月7日除大獻禮祈福儀式，還有燃放水燈、拜天公、普度等祭典，也邀請烘爐地南山福德宮、中興福德宮、崎仔頭福德宮、碧河宮及東德宮等主副祀土地公宮廟於安邦公園設攤，帶來平安米等結緣品。