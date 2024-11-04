聽新聞
0:00 / 0:00

新北中和土地公文化祭 藍綠要角同框尬場

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

新北市長侯友宜（後排左二）、立委蘇巧慧（後排右一）、立委洪孟楷（前排右）昨出席「土地公文化祭暨力行福德宮百年大醮」。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（後排左二）、立委蘇巧慧（後排右一）、立委洪孟楷（前排右）昨出席「土地公文化祭暨力行福德宮百年大醮」。記者李成蔭／攝影
新北大中和土地公文化祭邁入第12年，今年逢力行福德宮建廟300周年，文化祭連結盛大醮典，新北市長侯友宜、立委蘇巧慧洪孟楷昨都出席，藍綠要角齊聚，尬場意味濃。

綠委蘇巧慧表態爭取2026新北市長選戰門票，國民黨立委葉元之酸她是「靠爸族」，蘇昨天說，她在新北長大，新北就是她故鄉，連任3屆立委，不論國會問政或地方建設成績單，表現有目共睹。

侯友宜前天與民眾黨立委黃國昌在板橋莒光分隊廳舍動土典禮同框，葉元之說，侯、黃互動好，有藍白相互堆疊善意氣氛，引發2026是否藍白合的政治聯想。

侯友宜說，離2026選舉還很長一段時間，民代不論是在地及或跨區來關心，他都心存感謝，一起讓新北發展更好。

儀式過程，廟方司儀介紹蘇巧慧是代表賴清德總統出席；蘇與侯兩人一左一右站在力行福德宮榮譽主委楊玉良旁。

侯友宜說，中和土地公有80多間宮廟，今年適逢力行福德宮建宮300周年，廟方舉辦護國佑台五朝祈安清醮，邀請全國約600神尊蒞臨，為國家祈福。

力行福德宮主委林寬仁說，為慶祝百年大醮，自11月3日至11月7日除大獻禮祈福儀式，還有燃放水燈、拜天公、普度等祭典，也邀請烘爐地南山福德宮、中興福德宮、崎仔頭福德宮、碧河宮及東德宮等主副祀土地公宮廟於安邦公園設攤，帶來平安米等結緣品。

侯友宜 洪孟楷 葉元之 蘇巧慧 賴清德 黃國昌

延伸閱讀

土地公文化祭暨力行福德宮百年大醮 場面盛大

颱風肆虐新北241校災損 侯友宜今勘災：市府總動員復原

2026新北市藍白合？ 侯友宜與蘇巧慧都表態了

侯友宜視察山區災後復建 指示農損需從寬認定

相關新聞

北捷成本增 總座：漲票價只是時間問題

台北捷運近3年成本暴增，電價累計漲幅75％加上人事成本，共增加21億元，推估明年可能虧損2.4億元，本月董事會將討論因應...

北市歲出創新高 議員憂債留子孫

台北市明年總預算歲出2024億元創新高，議員質疑，市長蔣萬安上任近2年「BOT案及設定地上權案」僅3案，擔心若無法有效增...

淡水河菌落數超標？北市環局：比愛河低

台北市府斥資18億打造河岸經濟，議員質疑，近2年淡水河大腸桿菌平均菌落每百毫升45萬CFU，嚴重超標且對市民健康造成危害...

新北中和土地公文化祭 藍綠要角同框尬場

新北大中和土地公文化祭邁入第12年，今年逢力行福德宮建廟300周年，文化祭連結盛大醮典，新北市長侯友宜、立委蘇巧慧及洪孟...

星期評論／電梯頻出包 好好做代誌落漆

新北市近期接連發生板橋殯儀館、遊龍天橋電梯墜落事故，造成工作人員、遊客受傷，尤其遊龍天橋電梯位在人潮眾多的府中商圈，使用...

淡水河竹筏帆船現身 114年目標新船遠航與那國島

為促進各界重視竹筏帆船文化，南島社大與社區大學全國促進會合作，今天上午成功讓竹筏帆船在淡水河現身；南島社大將募資籌建有更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。