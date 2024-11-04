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北市歲出創新高 議員憂債留子孫

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市今年送入議會審議114年度總預算案，歲出2024億元創下新高，議員擔心，若無法有效「開源」增加權利金收入恐債留子孫。財政局表示，開發方式多元，各方面會持續努力做到開源節流。圖/聯合報系資料照
北市今年送入議會審議114年度總預算案，歲出2024億元創下新高，議員擔心，若無法有效「開源」增加權利金收入恐債留子孫。財政局表示，開發方式多元，各方面會持續努力做到開源節流。圖/聯合報系資料照

台北市明年總預算歲出2024億元創新高，議員質疑，市長蔣萬安上任近2年「BOT案及設定地上權案」僅3案，擔心若無法有效增加權利金等收入，恐債留子孫。財政局表示，開發財源方式多元，包含BOT、捷運聯開案、公辦都更等，會努力開源節流。

市議員王欣儀說，過去歷任市長會透過民間參與公共建設「BOT案及設定地上權」增加收入，包含前市長馬英九共簽8件，累計權利金156.63億，平均一年約19.58億；前市長郝龍斌推動15件創造599.96億權利金收入，平均年約75億；前市長柯文哲推動11件，帶來340.44億權利金收入，平均一年42.56億。

王提到，蔣萬安上任快2年，現階段僅3件，開發權利金僅22.44億，平均1年約11億，與前幾任市長相比，無論是案件量或收益數都明顯偏低，面對財源壓力增加下，開源節流應是施政重點。

市議員陳怡君表示，蔣萬安上任後，包含市政大樓延壽經費及市府廣場整建等就要投入21億，若歲出持續提高，財政壓力恐愈來愈大。

財政局長胡曉嵐回應，市府財政管理有開源、節流兩大方向，市有土地以公用為優先例如蓋社宅，且具商業價值大面積土地已漸稀少，會採更多元開發方式，包含興辦公共建設吸引民間依促進民間參與公共建設法參與，達節流效果，如明年預計推出秀山長照園區BOT案，由民間投入資金興建，減少公務預算支出。

BOT 蔣萬安 議員

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