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淡水河菌落數超標？北市環局：比愛河低

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

北市府斥資18億打造河岸經濟，議員質疑，近2年淡水河大腸桿菌平均菌落每百毫升45萬CFU，嚴重超標且對市民健康造成危害。環保局回應，淡水河北市端的大腸桿菌群應比愛河低；學者認為，流域水質整治關鍵，需中央與地方縣市溝通協調及合作。

淡水河被譽為北台母親河，更是親水遊憩熱門景點，流域涵蓋雙北、基隆、桃園、新竹與宜蘭，近年部分縣市汙水管接管率仍低，導致淡水河汙染嚴重。

北市議員顏若芳說，近年市長蔣萬安改造淡水河岸，不時有國外網紅好奇淡水河是不是真的「淡水」而試飲，但此舉相當危險，2023、2024年監測數據，淡水河主流平均菌落數為每百毫升45.6萬CFU，還曾測得每百毫升730萬CFU的超高菌落數。

另，中央近年主導推動「淡水河系汙染整治後續實施方案」，顏說，不僅2023年水質KPI未達標，近2年水質年度平均RPI值分別4.94、4.56仍屬中度汙染，可見改善淡水河水質，不能僅中央動，也需地方通力合作。

台大城鄉所名譽教授夏鑄九表示，淡水河水質整治需中央與跨縣市合作，且區域改善水質要有上位計畫，溝通、協調與對話合作是關鍵，才能讓水質整治成功，否則都是空話。

北市環保局水質科長林志芳回應，據環保局與環境部在北市端測站，包括重陽大橋、忠孝橋、台北橋等水質平均值，比愛河後港橋、七賢橋、九如橋等測得數據低，愛河每百毫升28萬CFU，淡水河本體約19萬多CFU。跨縣市合作優化淡水河水質，北北基縣市都會參加。

北市府 大腸桿菌 水質 淡水河 蔣萬安 顏若芳

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