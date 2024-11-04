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星期評論／電梯頻出包 好好做代誌落漆

聯合報／ 本報記者葉德正
新北市板橋府中商圈中跨越縣民大道的遊龍天橋電梯發生高速墜落事故。記者李成蔭／攝影
新北市板橋府中商圈中跨越縣民大道的遊龍天橋電梯發生高速墜落事故。記者李成蔭／攝影

新北市近期接連發生板橋殯儀館、遊龍天橋電梯墜落事故，造成工作人員、遊客受傷，尤其遊龍天橋電梯位在人潮眾多的府中商圈，使用頻率高，事發10天前才剛檢修就出事，顯見相關單位的螺絲不僅鬆脫，更已經掉了。

上月22日板殯才發生貨梯從2樓墜落，3名工作人員受傷、遺體滑落；27日板橋府中商圈遊龍天橋電梯又從2樓高速墜落到1樓，2人受傷，當時萬聖節市集正在舉辦，所幸其他人未同時擠入電梯。民代也關心新莊捷運幸福站天橋電梯修了又壞，在在顯示維護管理出現問題。

市府有升降設備三級品管制度，但施作、核照到檢驗都委外，便宜行事。新北升格前斥資6000萬元打造的遊龍天橋，手扶梯就常不堪天氣潮濕受損，但零件須從國外進口，維修困難，歷經多年才拆除。只是遊龍天橋拆不掉，電梯只好續用，維護及監督是重中之重。

如今出事，第一時間板橋區公所讓媒體找不到人，更試圖用「該電梯平日皆有例行養護」規避責任，這種得過且過、因循苟且態度，難保未來不會發生更嚴重事故，也砸了市長侯友宜「好好做代誌」的金字招牌，讓市府形象「落漆」。

板橋區公所強調這起案件製造、核發許可均屬不同廠商，自己似乎全無責任。但遊龍天橋在人口密集的商業區，耶誕城等活動即將展開，大量人潮湧入難以避免，公安問題更該重視；此事由小可以見大，就像侯友宜說的：「等事情發生，說再多都沒用」。

侯友宜 電梯

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