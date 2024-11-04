星期評論／電梯頻出包 好好做代誌落漆

新北市近期接連發生板橋殯儀館、遊龍天橋電梯墜落事故，造成工作人員、遊客受傷，尤其遊龍天橋電梯位在人潮眾多的府中商圈，使用頻率高，事發10天前才剛檢修就出事，顯見相關單位的螺絲不僅鬆脫，更已經掉了。

上月22日板殯才發生貨梯從2樓墜落，3名工作人員受傷、遺體滑落；27日板橋府中商圈遊龍天橋電梯又從2樓高速墜落到1樓，2人受傷，當時萬聖節市集正在舉辦，所幸其他人未同時擠入電梯。民代也關心新莊捷運幸福站天橋電梯修了又壞，在在顯示維護管理出現問題。

市府有升降設備三級品管制度，但施作、核照到檢驗都委外，便宜行事。新北升格前斥資6000萬元打造的遊龍天橋，手扶梯就常不堪天氣潮濕受損，但零件須從國外進口，維修困難，歷經多年才拆除。只是遊龍天橋拆不掉，電梯只好續用，維護及監督是重中之重。

如今出事，第一時間板橋區公所讓媒體找不到人，更試圖用「該電梯平日皆有例行養護」規避責任，這種得過且過、因循苟且態度，難保未來不會發生更嚴重事故，也砸了市長侯友宜「好好做代誌」的金字招牌，讓市府形象「落漆」。

板橋區公所強調這起案件製造、核發許可均屬不同廠商，自己似乎全無責任。但遊龍天橋在人口密集的商業區，耶誕城等活動即將展開，大量人潮湧入難以避免，公安問題更該重視；此事由小可以見大，就像侯友宜說的：「等事情發生，說再多都沒用」。