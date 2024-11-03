淡水河竹筏帆船現身 114年目標新船遠航與那國島

中央社／ 新北3日電
為促進各界重視竹筏帆船文化，台東縣南島社區大學發展協會3日成功讓竹筏帆船在淡水河現身；南島社大指出，這艘船無法逆風航行，因此需看實際狀況風力、海流及人力來航行。（劉烱錫提供）中央社
為促進各界重視竹筏帆船文化，台東縣南島社區大學發展協會3日成功讓竹筏帆船在淡水河現身；南島社大指出，這艘船無法逆風航行，因此需看實際狀況風力、海流及人力來航行。（劉烱錫提供）中央社

為促進各界重視竹筏帆船文化，南島社大與社區大學全國促進會合作，今天上午成功讓竹筏帆船在淡水河現身；南島社大將募資籌建有更大帆的新船，希望明年能航向日本與那國島

今天一早竹筏帆船現身八里龍形碼頭，在遊艇護衛下，約9時揚帆出發，不到半個小時就來到淡水老街附近河岸，隨即返航，卻遇逆風及更強水流，操作的船員們趕緊收帆，改以人力操櫓，近11時才把船划回龍形碼頭。

台東縣南島社區大學發展協會（簡稱南島社大）總幹事劉烱錫指出，這艘船無法逆風航行，因此需看實際狀況看風力、海流及人力來航行，這次3種技巧全都用上。只能說沒有完全掌握情況，在流水跟風向的掌握度還不是很高。

南島社大指出，竹筏帆船為台灣在世界航海文化的特色，自古以來就分布於台灣四周海域，且延續至1950年代仍然是海上漁獵、交通運輸的主力船舶。後來船身材料由竹管轉化為塑膠管，風帆動力改由馬達取代，常見的塑膠管筏動力船也成了台灣漁港的特色。

劉烱錫表示，在動力可抵抗海流下，傳統竹筏帆船工藝技術，以及船員們對海岸地形、海流、潮流、風況、竹筏操作、跨島航海、漁獵與運輸技術等文化，因不再傳承而跟著流失。

他表示，為了搶救在地的海洋文化，南島社大自2003年起推動東海岸阿美族的竹筏文化重建，逐漸恢復竹筏工藝與海上操作技術，歷經2019年都歷部落號（Torik）號、2022年Sanayasay（綠島）號，到今年的Torik-Sanayasay號，特別以黃槿樹的內皮製作風帆而有突破，終於在6月完成跨越黑潮，往返綠島的航海。

他表示，在Sanayasay（綠島）文化圈中，東部海岸稱作Sanayasay，在台東則稱為蘭嶼，因此推估Sanayasay應是南島文化，只是依原住民看到的島不同而有不同解讀，日本與那國島也有類似情形。

他表示，目前正募資蓋新船，希望說12月份就可以開始取得竹子並進行削皮跟埋沙，最後有彎、綁等技巧。預估明年5月份就能做好了，希望和各地社大交流研討，想把工業化之前的海洋文化找回來。

他表示，依現有技術，做不出來更大船，但有信心把帆再加大，因為目前所做的帆只有過去2/3，畢竟從口傳歷史得知，以前的船可以航海到廈門、福州、香港。所以明年的船帆會做得更大，預計從墾丁出發，經綠島到與那國島後再返航。

淡水河 綠島 與那國島

延伸閱讀

淡水河比印度恆河髒？ 議員揭大腸菌超標數百倍 北市回應了

康芮颱風眼籠罩綠島 粉專：再1小時登陸台東成功至台東市一帶

康芮颱風眼摸到蘭嶼、將通過綠島 粉專：南側眼牆兇殘肥厚

康芮颱風增強逼近！翡翠水庫發「放水警戒」 籲遠離新店溪、淡水河

相關新聞

淡水河竹筏帆船現身 114年目標新船遠航與那國島

為促進各界重視竹筏帆船文化，南島社大與社區大學全國促進會合作，今天上午成功讓竹筏帆船在淡水河現身；南島社大將募資籌建有更...

北捷成本3年暴增21億「明年恐虧損」 總座：漲票價只是時間問題

北捷近3年成本暴增，除電價漲幅75％外加上人事成本，共增加21億元，依照估算明年恐虧損2.4億元，將於11月舉行董事會討...

陳錫煌連辦15年工作坊 年過90續為布袋戲傳承奔走

連續舉辦15年、布袋戲國寶大師陳錫煌主持的「掌藝薪傳大師工作坊」，今天在大稻埕霞海城隍廟舉行成果發表會，年紀最小學員只有...

北市40年和平新生天橋將拆 居民揚言煲電話粥抗議…蔣萬安回應了

北市和平新生天橋已達40年使用年限，北市府日前決議拆除，當地民眾發起守護天橋活動，並有粉專揚言發動一天30通陳情電話，「...

全台首例民間企業認養狗公園 蔣萬安：毛孩子需要放電地方

台北市共有21處狗公園活動區，今年2月有16處開放民間認養，盼民間資源挹注提升毛孩照顧品質，從事動物生技產業多年的永鴻國...

電價升14%北捷票價恐漲 新北捷坦言「很敏感」現無討論規畫

台電新版電價上路近一個月，大眾運輸電價費率漲14%，北捷預計11月董事會討論因應策略。新北捷運公司因電價調漲年增2400...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。