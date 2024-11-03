「預約台東假期」2.0版上路 預約報名加碼抽iPhone 16
「預約台東假期」9月5日起推出後已吸引逾5千名遊客預約行程，台東縣府推出2.0版本，即日起至11月25日，3天2夜玩台東，每人最低只要888元，不分平假日並結合免費主題半日遊程，加碼抽iPhone 16手機。
縣府指出，11月活動精彩，包括「嗨！出發吧來台東」4場演唱會、台東光祭、11月8日至11月16日「台灣國際衝浪公開賽X燒烤音樂祭」、11月23日至24日PASIWALI原住民族國際音樂節等項活動。
為鼓勵更多人來台東旅遊，台東縣府本月推出「預約台東假期2.0」方案，透過官網報名及預約行程，11月25日之前出遊可享2千元獎勵金，每人最低888元起，不限使用次數，平假日都能使用。
交通及觀光發展處進一步說明，遊客從9月5日起預定行程，即獲得抽獎機會，共提供10隻iPhone 16當獎品，抽獎結果預計12月10日在「台東就醬玩AmazingTaitung-台東縣交觀處」臉書粉絲頁公布。
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