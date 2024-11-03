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北捷成本3年暴增21億「明年恐虧損」 總座：漲票價只是時間問題

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北捷近3年成本暴增21億元，依照估算明年恐虧損2.4億元，將於11月舉行董事會討論因應對策，總經理黃清信直言，漲票價只是時間問題，但會希望先以縮減優惠為主，也會盡可能推廣副業，避免票價調漲。圖／聯合報系資料照
北捷近3年成本暴增21億元，依照估算明年恐虧損2.4億元，將於11月舉行董事會討論因應對策，總經理黃清信直言，漲票價只是時間問題，但會希望先以縮減優惠為主，也會盡可能推廣副業，避免票價調漲。圖／聯合報系資料照

北捷近3年成本暴增，除電價漲幅75％外加上人事成本，共增加21億元，依照估算明年恐虧損2.4億元，將於11月舉行董事會討論因應對策，總經理黃清信直言，漲票價只是時間問題，但個人也不樂見，希望先以縮減優惠為主，也會盡可能推廣副業，避免票價調漲

北捷總經理黃清信表示，受到電費、薪資調漲，北捷近3年增加21億元成本，雖然北捷至今尚未虧本，且明年起，市府減免租金從55.9億減至43.9億元，但財政推估下來明年仍會虧損2.4億元，必須在11月董事會，針對電費漲幅提出因應策略。

黃清信說，北捷收入沒有增加，但成本大幅增加，因應方式包含減少優惠、調漲票價等都有可能，他個人當然不希望調漲票價，但仍必認真面對財務上挑戰，以目前趨勢來看，漲票價也只是時間問題。

民進黨議員趙怡翔指出，目前北捷每年都有盈餘，就算明年虧損，也沒虧損到要思考票價漲幅程度，加上票價也僅收入一部分，仍有其他附屬事業有賺錢，捷運仍應以維持公共服務為主；民進黨議員顏若芳也說，市府已調降租金，讓北捷不至於發生營運困難，仍爭取不要調漲票價，避免民眾降低搭乘意願，影響永續城市目標。

新黨議員侯漢廷則認為，北捷28年沒調漲過票價，若以2001年25元計算，約等於如今31元，且北捷將於2025年更換閘門，納入QR Ccode、信用卡等多元支付，民眾對於電子支付花費敏感性較低，票價增加消費者不見得會太過牴觸，仍應遵循使用者付費原則。

黃清信強調，漲票價相當敏感，但只要副業收入提高，就可以少漲一點，希望還是能不調漲就不要調，希望民眾搭乘支出上限就是1200月票，以他的立場會希望先從縮減優惠開始，真的無法負擔，才會討論調漲票價。

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