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陳錫煌連辦15年工作坊 年過90續為布袋戲傳承奔走

中央社／ 台北3日電
113年「掌藝薪傳－大師工作坊」成果發表會3日在台北霞海城隍廟前登場，年過90歲仍心繫布袋戲教學的導師陳錫煌（圖）出席表示，他親自授課、傳承技藝，盼更多人知道這項優美的傳統文化。圖／中央社
113年「掌藝薪傳－大師工作坊」成果發表會3日在台北霞海城隍廟前登場，年過90歲仍心繫布袋戲教學的導師陳錫煌（圖）出席表示，他親自授課、傳承技藝，盼更多人知道這項優美的傳統文化。圖／中央社

連續舉辦15年、布袋戲國寶大師陳錫煌主持的「掌藝薪傳大師工作坊」，今天在大稻埕霞海城隍廟舉行成果發表會，年紀最小學員只有國小1年級，上台有模有樣，吸引許多民眾觀賞。

這屆學員分別演出西遊記故事「火雲洞」、「鄭和下西洋」，演出前並照傳統規矩演出「扮仙戲」，後場鑼鼓音樂同樣由學生演出；現場同時展出本屆學員製作的偶衣刺繡及道具製作作品，陳錫煌並親自指導及點評。

年過90歲的陳錫煌致詞表示，他開設工作坊的目的就是希望傳承布袋戲傳統藝術，只要有人願意學，他就願意教。陳錫煌說，大家要堅持傳統藝術，自己的文化要顧好，他不希望傳統藝術消失，希望大家都來學布袋戲。

從「大師工作坊」畢業、同時也是文化部傳習計畫藝生的陳冠霖表示，自己從第2屆就開始跟著陳錫煌學習，跟布袋戲結下不解之緣，一直到現在大學畢業、出社會，仍在跟師傅學習傳統布袋戲技藝。

陳冠霖說，「大師工作坊」從15年前開始每年都開課，每期25堂課，包括戲偶操作、後場音樂、偶衣刺繡及道具製作。來這裡學習的民眾，各種年齡層都有，像本屆的學生，年紀最小的只有國小1年級，有許多在學學生甚至每年都報名。

連續多年來「大師工作坊」學習的劇場導演邱安忱告訴中央社記者，他從小就對布袋戲有興趣，後來參與劇場工作，嘗試現代劇場與偶戲結合，也陸續推出「白色說書人」、「父親母親」等作品。

邱安忱說，來「大師工作坊」是為了更靠近布袋戲，但前場演出實在太難，自己台語說得不好，所幸「大師工作坊」還有後場、偶衣及道具製作班，讓他找到更多創作靈感。

紀錄片「紅盒子」故事主人翁陳錫煌（前左），年過90歲仍心繫傳統布袋戲教學，他3日下午前往台北霞海城隍廟，出席「掌藝薪傳－大師工作坊」成果發表會，觀看學員們的學習成果。圖／中央社
紀錄片「紅盒子」故事主人翁陳錫煌（前左），年過90歲仍心繫傳統布袋戲教學，他3日下午前往台北霞海城隍廟，出席「掌藝薪傳－大師工作坊」成果發表會，觀看學員們的學習成果。圖／中央社

大稻埕 布袋戲 霞海城隍廟

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