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北市40年和平新生天橋將拆 居民揚言煲電話粥抗議…蔣萬安回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
康芮颱風災後台北市樹倒等災情嚴重，台北市長蔣萬安（中）今前往文山區萬有3號公園及萬有1號公園視察復原狀況，被問及居民抗議和平新生陸橋拆除一事。記者胡經周／攝影
康芮颱風災後台北市樹倒等災情嚴重，台北市長蔣萬安（中）今前往文山區萬有3號公園及萬有1號公園視察復原狀況，被問及居民抗議和平新生陸橋拆除一事。記者胡經周／攝影

北市和平新生天橋已達40年使用年限，北市府日前決議拆除，當地民眾發起守護天橋活動，並有粉專揚言發動一天30通陳情電話，「要和市長煲電話粥，你儂我儂」。蔣萬安今天再度表示，會持續與民眾溝通與說明。

蔣萬安昨晚出席大安森林公園的白晝之夜活動，舞台區就有幾名民眾手舉「搶救和平天橋、城市之意不能拆」標語，守護和平新生天橋團體表示，市府舉辦的說明會稱天橋達到使用年限40年就要拆除，但卻沒有任何評估報告說明為什麼40年就該拆除。

也有民眾在蔣萬安臉書底下留言，要蔣萬安走在白晝之夜旁的天橋一圈「視察」，再走四邊斑馬線「體驗」，要蔣萬安帶已會走路的小孩們走和平新生路口的斑馬線，看看「不抱小孩」的結果，這麼大個路口，小孩的步伐過不過得完？並且提醒蔣「親身體驗喔！」

蔣萬安今天被問及此事時表示，市府都有聽到地方聲音，會持續溝通與說明，最主要和平新生陸橋已超過使用年限，基於安全考量，最重要確保民眾生命安全，二方面現在訴求人本交通，道路規畫設計要以行人通行為核心理念，這部分都會與地方說明溝通。

北市 溝通 蔣萬安

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