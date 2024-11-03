全台首例民間企業認養狗公園 蔣萬安：毛孩子需要放電地方

台北市共有21處狗公園活動區，今年2月有16處開放民間認養，盼民間資源挹注提升毛孩照顧品質，從事動物生技產業多年的永鴻國際生技今年將認養「美堤狗活動區」創全台首例，董事長鍾威凱也說，看過很多領養人因動物生病而棄養，盼能做一些社會回饋，並傳達給飼主更多生命教育觀念。

為提升毛孩照顧品質，動保處今年2月起開放民間認養16處狗運動公園及活動區，盼能透過民間資源進駐，提升動物照養品質，從事動物生技產業多年的永鴻國際生技認養了中山區「美堤狗活動區」，今天舉行公園認養典禮，不僅是台北市第一案，更創全國首例。

蔣萬安今天出席活動表示，農業部統計去年全國飼養寵物戶數高達28%，比前年成長6%，平均每4戶就有1戶飼養貓咪或狗狗，毛孩子需要放電地方，但由於北市地狹人稠，相對比較困難，但還是讓各區盡量規畫有狗公園，但政府資源有限，今年修訂辦法鼓勵民間藉由企業認養，希望藉由這樣活動讓更多民間企業願意來支持，努力讓台北成為動物友善城市。

永鴻國際董事長鍾威凱今天也特別帶著夫人、藝人劉香慈出席典禮，鍾表示，過去曾看過很多領養人領養寵物回去，享受很多快樂時光，但動物進入老齡生病後，卻選擇棄養比例不低，因此他認為應多讓飼主在毛孩年輕時候，就可以多出門一起參與戶外活動，除了透過運動保持健康，也希望讓毛孩、飼主有一個方便的大型活動空間。

鍾威凱也說，未來也將結合自身產業相關資源，將生命教育傳達給每一位飼主，讓毛孩有更健康生活，讓狗狗有一個廣大空間、特別設施，可以運用奔跑，將持續優化狗公園回饋社會，也呼籲飼主照顧毛孩不只是興趣更是對生命的尊重。