快訊

從人行道騎往車道…台中男童騎單車遭機車撞上 再被休旅車輾過

影／萬聖夜搭機驚魂！客機貨艙突傳敲擊聲 機師折返破門「竟沒半個人」

聽新聞
0:00 / 0:00

全台首例民間企業認養狗公園 蔣萬安：毛孩子需要放電地方

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
市長蔣萬安今天出席活動表示，農業部統計去年全國飼養寵物戶數高達28%，比前年成長6%，平均每4戶就有1戶飼養貓咪或狗狗，希望藉由這樣活動讓更多民間企業願意來支持，努力讓台北成為動物友善城市。記者洪子凱／攝影
市長蔣萬安今天出席活動表示，農業部統計去年全國飼養寵物戶數高達28%，比前年成長6%，平均每4戶就有1戶飼養貓咪或狗狗，希望藉由這樣活動讓更多民間企業願意來支持，努力讓台北成為動物友善城市。記者洪子凱／攝影

台北市共有21處狗公園活動區，今年2月有16處開放民間認養，盼民間資源挹注提升毛孩照顧品質，從事動物生技產業多年的永鴻國際生技今年將認養「美堤狗活動區」創全台首例，董事長鍾威凱也說，看過很多領養人因動物生病而棄養，盼能做一些社會回饋，並傳達給飼主更多生命教育觀念。

為提升毛孩照顧品質，動保處今年2月起開放民間認養16處狗運動公園及活動區，盼能透過民間資源進駐，提升動物照養品質，從事動物生技產業多年的永鴻國際生技認養了中山區「美堤狗活動區」，今天舉行公園認養典禮，不僅是台北市第一案，更創全國首例。

蔣萬安今天出席活動表示，農業部統計去年全國飼養寵物戶數高達28%，比前年成長6%，平均每4戶就有1戶飼養貓咪或狗狗，毛孩子需要放電地方，但由於北市地狹人稠，相對比較困難，但還是讓各區盡量規畫有狗公園，但政府資源有限，今年修訂辦法鼓勵民間藉由企業認養，希望藉由這樣活動讓更多民間企業願意來支持，努力讓台北成為動物友善城市。

永鴻國際董事長鍾威凱今天也特別帶著夫人、藝人劉香慈出席典禮，鍾表示，過去曾看過很多領養人領養寵物回去，享受很多快樂時光，但動物進入老齡生病後，卻選擇棄養比例不低，因此他認為應多讓飼主在毛孩年輕時候，就可以多出門一起參與戶外活動，除了透過運動保持健康，也希望讓毛孩、飼主有一個方便的大型活動空間。

鍾威凱也說，未來也將結合自身產業相關資源，將生命教育傳達給每一位飼主，讓毛孩有更健康生活，讓狗狗有一個廣大空間、特別設施，可以運用奔跑，將持續優化狗公園回饋社會，也呼籲飼主照顧毛孩不只是興趣更是對生命的尊重。

動保處長陳英豪表示，其他狗公園其實也有很多企業陸續有來接洽，認養狗公園除了可以讓寵物獲得更好福祉外，也能提升企業相關形象，不管是寵物或者其他領域等行業，都可以與市府洽談。

台北市共有21處狗公園活動區，今年2月有16處開放民間認養，動保處長陳英豪表示，認養狗公園除了可以讓寵物獲得更好福祉外，也能提升企業相關形象，不管是寵物或者其他領域等行業，都可以與市府洽談。記者洪子凱／攝影
台北市共有21處狗公園活動區，今年2月有16處開放民間認養，動保處長陳英豪表示，認養狗公園除了可以讓寵物獲得更好福祉外，也能提升企業相關形象，不管是寵物或者其他領域等行業，都可以與市府洽談。記者洪子凱／攝影
台北市共有21處狗公園活動區，今年2月有16處開放民間認養，動保處長陳英豪表示，認養狗公園除了可以讓寵物獲得更好福祉外，也能提升企業相關形象，不管是寵物或者其他領域等行業，都可以與市府洽談。記者洪子凱／攝影
台北市共有21處狗公園活動區，今年2月有16處開放民間認養，動保處長陳英豪表示，認養狗公園除了可以讓寵物獲得更好福祉外，也能提升企業相關形象，不管是寵物或者其他領域等行業，都可以與市府洽談。記者洪子凱／攝影
台北市共有21處狗公園活動區，今年2月有16處開放民間認養，從事動物生技產業多年永鴻國際生技今年將認養「美堤狗活動區」創全台首例，董事長鍾威凱（右）也說，盼能做一些社會回饋，並傳達給飼主更多生命教育觀念。記者洪子凱／攝影
台北市共有21處狗公園活動區，今年2月有16處開放民間認養，從事動物生技產業多年永鴻國際生技今年將認養「美堤狗活動區」創全台首例，董事長鍾威凱（右）也說，盼能做一些社會回饋，並傳達給飼主更多生命教育觀念。記者洪子凱／攝影

動物 寵物 蔣萬安 認養

延伸閱讀

小心機？放颱風假蔣萬安臉書圖卡才露臉 本尊說話了…

康芮過境有住戶未復電上千災情未處理好 蔣萬安下令3指示

蔣萬安臉書嗨白晝之夜被罵颱風未復舊…也有留言挺萬安

2024白晝之夜登場！夜秀降臨大安森林 「夜行動物」一起跨夜

相關新聞

馬英九騎自行車巧遇喊「市長好」 蔣萬安還原當下：來不及回應

台北市長蔣萬安今天主持完災後復原工作會議後，前往文山區公園視察復原情況途中巧遇前總統馬英九，馬主動喊「市長好！」但由於蔣...

全台首例民間企業認養狗公園 蔣萬安：毛孩子需要放電地方

台北市共有21處狗公園活動區，今年2月有16處開放民間認養，盼民間資源挹注提升毛孩照顧品質，從事動物生技產業多年的永鴻國...

電價升14%北捷票價恐漲 新北捷坦言「很敏感」現無討論規畫

台電新版電價上路近一個月，大眾運輸電價費率漲14%，北捷預計11月董事會討論因應策略。新北捷運公司因電價調漲年增2400...

北市歲出創新高...議員憂開發案少恐債留子孫 財政局：開源節流

北市今年送入議會審議114年度總預算案，歲出2024億元創下新高，但議員指出，市長蔣萬安上任2年多來「BOT案及設定地上...

中和力行福德宮建宮300年請600尊神祈福 藍綠大咖與會

新北中和土地公文化祭開幕式暨「甲辰科護國佑臺五朝祈安清醮」今早開跑，除市長侯友宜外，藍綠白不少政治人物都到場，由於是力行...

洪孟楷被問參選新北及藍白合 同事：卸書記長更有時間

新北2026藍白合成話題，現傳出宜蘭、新竹等地更為適合，國民黨立委洪孟楷今被逼問有關他是否參選2026新北市長、縣市藍白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。