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電價升14%北捷票價恐漲 新北捷坦言「很敏感」現無討論規畫

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
安坑輕軌全線約7.5公里，去年2月開通由新北捷運公司營運。本報資料照
安坑輕軌全線約7.5公里，去年2月開通由新北捷運公司營運。本報資料照

台電新版電價上路近一個月，大眾運輸電價費率漲14%，北捷預計11月董事會討論因應策略。新北捷運公司因電價調漲年增2400萬費用，總經理吳國濟坦言「票價很敏感」目前還沒有要討論，將視情況評估。

北捷總經理黃清信說，11月董事會將針對電費漲幅提出因應策略，包含減少優惠、調漲票價等，雖然不希望票價調整，但在目前趨勢下只是時間問題，還是要認真面對財務上的挑戰。

負責營運環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌的新北捷運公司，總經理吳國濟坦言「票價很敏感」，目前還沒有規畫要討論票價這件事，但未來有需要一定會討論。至於是否參照北捷減少優惠，彌補電費調漲成本，吳僅重申目前還不會討論。

新北捷運公司補充，電價調漲讓新北捷年增約2400萬費用，對財務永續經營有一定程度影響，但票價議題須經過董事會、運價審議委員會等程序，達成共識，目前尚無提案規畫，新北捷運公司會視整體財務狀況及同業作法審慎評估。

新北捷運 票價 電價

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