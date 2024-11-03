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馬英九騎自行車巧遇喊「市長好」 蔣萬安還原當下：來不及回應
台北市長蔣萬安今天主持完災後復原工作會議後，前往文山區公園視察復原情況途中巧遇前總統馬英九，馬主動喊「市長好！」但由於蔣當時正在與官員討論災後復原事宜，來不及回應馬車隊就已離去，蔣下午出席活動也還原當時情況，並表示後續也有請同仁代為致意。
蔣萬安表示，今天早上剛好到文山區視察萬有1、3公園視察颱風後復原狀況，剛好遇到馬英九自行車隊從旁經過，但因為當時正在與區長、里長談風災復原及是否需要支援等，加上旁邊還有大型機具施作聲音，沒有特別停下來。
蔣萬安說，後來有市府同仁聽到有人大喊「市長好！」發現是馬前總統，也有跟他提醒，本來要親自去致意，但馬的車隊已往前走，後來，特別請同仁過去和馬車隊致意。
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