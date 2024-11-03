快訊

台鹽綠能遭掏空陳啟昱落跑 檢方明發布通緝 還要對這2人提抗告

準銀杏颱風未來影響周三是關鍵 粉專：恐停滯打轉與東北季風對抗

聽新聞
0:00 / 0:00

北市歲出創新高...議員憂開發案少恐債留子孫 財政局：開源節流

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市今年送入議會審議114年度總預算案，歲出2024億元創下新高，議員擔心，若無法有效「開源」增加權利金收入恐債留子孫。財政局表示，開發方式多元，各方面會持續努力做到開源節流。圖/聯合報系資料照
北市今年送入議會審議114年度總預算案，歲出2024億元創下新高，議員擔心，若無法有效「開源」增加權利金收入恐債留子孫。財政局表示，開發方式多元，各方面會持續努力做到開源節流。圖/聯合報系資料照

北市今年送入議會審議114年度總預算案，歲出2024億元創下新高，但議員指出，市長蔣萬安上任2年多來「BOT案及設定地上權案」僅有3案，議員擔心，若無法有效「開源」增加權利金收入恐債留子孫。財政局表示，開發方式多元，包含BOT、捷運聯開案、公辦都更等不同形式，在各方面會持續努力做到開源節流。

根據北市府送入議會114年度議會總預算案歲出高達2024億元，創下新高，主因包含補助地方教育發展基金的經費增加、大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設及租稅增額收益、河川及雨水下水道、道路及橋梁等工程經費等增加，其他還包含世壯運、長者乘車補助、重陽敬老金等，成為歲出增加主因。

議員王欣儀指出，面對財源壓力增加情況下，開源節流應成為施政重點，過去歷任市長會透過民間參與公共建設「BOT案及設定地上權案」增加財政收入，包含馬英九時代共簽訂8件，累計權利金收入156.63億，平均一年約19.58億；郝龍斌推動15件創造599.96億權利金收入，平均一年約75億；柯文哲推動11件，帶來340.44億權利金收入，平均一年創收42.56億。

王欣儀表示，蔣萬安上任快兩年，現階段累積案件只有3件，開發權利金僅22.44億，平均一年創收約11億，與前幾任市長相比，無論是案件量或收益數都明顯偏低，若無法有效開源並適當節流，恐將「債留子孫」，使未來世代背負更重的財政負擔，呼籲蔣萬安應借鑑前人經驗，強化民間參與開發案。

財政局長胡曉嵐表示，市府財政管理有「開源」與「節流」兩大方向，市有土地以公用為優先近年大面積土地優先作社宅、公務用地，具商業價值大面積土地已漸稀少，市府現在以更多元開發方式，包含興辦公共建設以吸引民間依「促進民間參與公共建設法」參與，可達「節流」效果，例如明年預計推出秀山長照園區的BOT案，本來是要由衛生局編列預算興建，現改由民間投入資金興建，可減少公務預算支出。

胡曉嵐說，以全市開發性策略來看，市府積極引進民間資源以公私協力推動公共建設，目前有13案推動中，包含BOT、捷運聯開案、公辦都更等廣義促參方式，預期可帶動地方繁榮發展，也能增加市庫收入。此外，北市112年民間投資金額高達270億元，獲財政部頒發招商卓越獎，113年民投金額上看200億元，將秉持積極開源、務實節流，提升財政效益。

BOT 北市府 捷運

延伸閱讀

2024白晝之夜登場！夜秀降臨大安森林 「夜行動物」一起跨夜

和平新生天橋要拆？當地居民白晝之夜抗議 蔣萬安：持續溝通

大安森林公園30歲 蔣萬安：外國公園無法比！

康芮吹倒路樹2800株 蔣萬安：下班前主次要幹道都恢復

相關新聞

小心機？放颱風假蔣萬安臉書圖卡才露臉 本尊說話了…

康芮颱風台北市樹倒等災情嚴重，台北市長蔣萬安今一早就到EOC主持災後工作會報，媒體問蔣，為明天上班日全面恢復市容，今是否...

2026新北市藍白合？ 侯友宜與蘇巧慧都表態了

新北2026藍白合議題再引發討論，藍綠要角都低調，新北市長侯友宜表示，現在距離選舉還有很長時間，任何願意來關心新北的人都...

影／直擊新北汐止「忠孝大院」 費時2年走向電動車友善社區

電動車熱潮近年升溫，不少社區住戶入手也想在自家車位裝充電樁，最大難關往往是其他住戶的質疑，舉凡安全性、電費計畫、管理等層...

電動車在社區如何防災？學者：要假想鋰電池一定會起火防範

社區大樓地下室裝設電動車充電樁引起住戶間正反激辯，學者直言，「就是要假想鋰電池一定會起火」，但現行地下室消防設備規定少，...

淡水河比印度恆河髒？ 議員揭大腸菌超標數百倍 北市回應了

台北市長蔣萬安斥資18億打造河岸經濟，議員顏若芳發現，近兩年淡水河大腸桿菌平均菌落為每100毫升45萬CFU，嚴重超標且...

北市歲出創新高...議員憂開發案少恐債留子孫 財政局：開源節流

北市今年送入議會審議114年度總預算案，歲出2024億元創下新高，但議員指出，市長蔣萬安上任2年多來「BOT案及設定地上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。