北市歲出創新高...議員憂開發案少恐債留子孫 財政局：開源節流

北市今年送入議會審議114年度總預算案，歲出2024億元創下新高，但議員指出，市長蔣萬安上任2年多來「BOT案及設定地上權案」僅有3案，議員擔心，若無法有效「開源」增加權利金收入恐債留子孫。財政局表示，開發方式多元，包含BOT、捷運聯開案、公辦都更等不同形式，在各方面會持續努力做到開源節流。

根據北市府送入議會114年度議會總預算案歲出高達2024億元，創下新高，主因包含補助地方教育發展基金的經費增加、大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設及租稅增額收益、河川及雨水下水道、道路及橋梁等工程經費等增加，其他還包含世壯運、長者乘車補助、重陽敬老金等，成為歲出增加主因。

議員王欣儀指出，面對財源壓力增加情況下，開源節流應成為施政重點，過去歷任市長會透過民間參與公共建設「BOT案及設定地上權案」增加財政收入，包含馬英九時代共簽訂8件，累計權利金收入156.63億，平均一年約19.58億；郝龍斌推動15件創造599.96億權利金收入，平均一年約75億；柯文哲推動11件，帶來340.44億權利金收入，平均一年創收42.56億。

王欣儀表示，蔣萬安上任快兩年，現階段累積案件只有3件，開發權利金僅22.44億，平均一年創收約11億，與前幾任市長相比，無論是案件量或收益數都明顯偏低，若無法有效開源並適當節流，恐將「債留子孫」，使未來世代背負更重的財政負擔，呼籲蔣萬安應借鑑前人經驗，強化民間參與開發案。

財政局長胡曉嵐表示，市府財政管理有「開源」與「節流」兩大方向，市有土地以公用為優先近年大面積土地優先作社宅、公務用地，具商業價值大面積土地已漸稀少，市府現在以更多元開發方式，包含興辦公共建設以吸引民間依「促進民間參與公共建設法」參與，可達「節流」效果，例如明年預計推出秀山長照園區的BOT案，本來是要由衛生局編列預算興建，現改由民間投入資金興建，可減少公務預算支出。

胡曉嵐說，以全市開發性策略來看，市府積極引進民間資源以公私協力推動公共建設，目前有13案推動中，包含BOT、捷運聯開案、公辦都更等廣義促參方式，預期可帶動地方繁榮發展，也能增加市庫收入。此外，北市112年民間投資金額高達270億元，獲財政部頒發招商卓越獎，113年民投金額上看200億元，將秉持積極開源、務實節流，提升財政效益。