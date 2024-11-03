中和力行福德宮建宮300年請600尊神祈福 藍綠大咖與會

新北中和土地公文化祭開幕式暨「甲辰科護國佑臺五朝祈安清醮」今早開跑，除市長侯友宜外，藍綠白不少政治人物都到場，由於是力行福德宮建宮300周年，還邀請全國逾上百間宮廟約600尊神蒞臨為國家祈福，規模堪為中和地區百年來的盛事，吸引眾多民眾前往，熱鬧非凡。

今為中和「土地公文化祭暨力行福德宮百年大醮」，是中和地方大事，全台逾百間宮廟神明參與盛會，不只吸引眾多信徒前往，新北市長侯友宜、立委洪孟楷、張智倫、蘇巧慧等都到場共襄盛舉，也為活動增添不少政治話題。

活動開始前，蘇巧慧先前往參拜，侯友宜到場時她再一同參拜，侯擔任正獻官上頭香並抬轎請神，兩人期間分別代表祈福及請神儀式，廟方司儀也特別介紹蘇是代表賴清德總統前來；蘇與侯兩人一左一右分別站在力行福德宮榮譽主委楊玉良旁，頗有較勁意味。

侯友宜表示，中和土地公有80幾間宮廟，尤其南山福德宮是全國最大的神尊，力行福德宮則有5尺2的金面土地公，也是全台唯一的，土地公可說是中和最重要信仰，都感謝土地公保佑平安，今天就是以一感恩的心謝謝祂們照顧。

侯友宜提到，前幾天康芮颱風來襲，市府現努力復原市容，要讓市民盡速恢復正常生活，也謝謝土地公保佑市民平安，今適逢力行福德宮建宮300週年，廟方特別舉辦護國佑台五朝祈安清醮，邀請全國約600神尊蒞臨，為國家祈福。

力行福德宮主委林寬仁表示，為慶祝百年大醮，自11月3日至11月7日除以大獻禮祈福儀式、燃放水燈、拜天公、普渡等祭典外，也特別邀請烘爐地南山福德宮、中興福德宮、崎仔頭福德宮、碧河宮及東德宮等主副祀土地公宮廟於安邦公園設攤，帶來各式平安米等的結緣品。

中和區長楊薏霖表示，今年文化祭有大型土地公人偶與信眾互動結緣、手工餅乾製成的50公尺「龍鳳呈祥」，並有AR塗鴉、DIY平安蘋果和元寶手工皂等遊戲。另也邀請在地學校樂團及知名樂手輪番上陣表演，現場文創攤位、行動餐車讓大家好看好吃好買。