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26城市代表齊聚韓國 新北副祕發表演說：談城市節慶與創意產業

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市成為「世界人文城市網絡」（WHCN）的創始會員。圖／新北市文化局提供
新北市成為「世界人文城市網絡」（WHCN）的創始會員。圖／新北市文化局提供

新北市政府副秘書長柯慶忠近日赴韓國，出席「第11屆21世紀人文價值論壇」，與來自全球26座城市代表齊聚一堂，柯以「新北市文化多樣性的普世價值」為主題發表演說，希望讓更多人看見新北。

這場為期4天的城際交流活，論壇由韓國文化體育觀光部、慶尚北道與安東市主辦，並獲得韓國教科文組織全國委員會支持，透過「世界人文城市網絡」平台（World Humanistic Cities Network，簡稱 WHCN）促進國際人文價值交流，尋求全球和平與共榮的解決方案。

今年論壇主題為「人性：重建社會關係」，時間為10月30日至11月2日，聚焦如何透過人文價值重建社會連結。柯慶忠在11月1日的政策分組會議中，以「新北市文化多樣性的普世價值」為主題發表演說，向各城市代表展示新北的文化多樣性及創新發展，介紹新北市五大美學廊帶、各類地方節慶、國際藝文交流及文化創意產業的發展，強調新北市致力於以包容、平權、合作創新等價值構建一座具韌性的文化城市。

除了新北的發表，來自日本鐮倉、菲律賓達古潘、義大利阿斯蒂及希臘柯林斯的代表也發表各自城市面對社會挑戰的策略，探討人文價值如何在不同文化背景中發揮作用。各國代表在交流中加深彼此理解，為共同推進人文價值應對城市挑戰提供多元見解。

主辦地點韓國安東市為韓國保存傳統文化的重要據點，當地的安東河回村因保存朝鮮時期的建築風貌2010年被列入世界文化遺產。

柯慶忠說，新北市希望能深化與安東市及其他國際城市的合作，期待在文化、教育與觀光領域的交流合作上有更多互動，並進一步提升新北市在國際組織中的參與度與影響力。

新北市副秘書長柯慶忠（右）送世壯運吉祥物Strong「壯寶」給韓國安東市市長權奇菖。圖／新北市文化局提供
新北市副秘書長柯慶忠（右）送世壯運吉祥物Strong「壯寶」給韓國安東市市長權奇菖。圖／新北市文化局提供
在政策分組會議中，新北市副秘書長柯慶忠（中）發表演說，介紹新北市五大美學廊帶、各類地方節慶、國際藝文交流及文化創意產業的發展。圖／新北市文化局提供
在政策分組會議中，新北市副秘書長柯慶忠（中）發表演說，介紹新北市五大美學廊帶、各類地方節慶、國際藝文交流及文化創意產業的發展。圖／新北市文化局提供
新北市副秘書長柯慶忠（右二）以「新北市文化多樣性的普世價值（Universal Values in Cultural Diversity）」為題發表演說，向各城市代表展示新北的文化多樣性及創新發展。圖／新北市文化局提供
新北市副秘書長柯慶忠（右二）以「新北市文化多樣性的普世價值（Universal Values in Cultural Diversity）」為題發表演說，向各城市代表展示新北的文化多樣性及創新發展。圖／新北市文化局提供

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