洪孟楷被問參選新北及藍白合 同事：卸書記長更有時間
新北2026藍白合成話題，現傳出宜蘭、新竹等地更為適合，國民黨立委洪孟楷今被逼問有關他是否參選2026新北市長、縣市藍白合話題等都沒正面回應，強調還太早，但「把新北404萬人心聲講出來比什麼都重要」；同黨立委張智倫則說，洪卸任書記長後有更多時間關心新北市政，大家也看到洪的努力跟認真。
2026新北市長人選話題不斷，今天適逢中和「土地公文化祭暨力行福德宮百年大醮」，除新北市長侯友宜到場外，國民黨新北市長熱門人選、立委洪孟楷，中和區立委張智倫，民進黨新北市長熱門人選、立委蘇巧慧等都到場。原傳前台北縣長蘇貞昌，國民黨新北市長熱門人選、新北副市長劉和然也會出席，不過最終兩人沒有出現。
在侯友宜、蘇巧慧等人聯訪完後，洪孟楷也接受媒體聯訪，回答有關今跨區活動是否是為2026西北市長選舉作準備。洪回應，今天非常榮幸到來，過去立委張智倫在擔任中和區黨部主委時，2022、2024都特別邀請他來主持，而確實也都開出紅盤，所以覺得中和跟他感情非常深厚，今天又恰逢力行福德宮百年大慶典，所以特別前來，重點還是發揮土地公精神，讓地方文化可以傳達出來，這是大家要共同努力的。
至於有關2026縣市長傳出宜蘭、新竹等地藍白合話題，洪孟楷表示「把新北404萬人心聲講出來比什麼都重要」現在都還太早，還有兩年多的時間，現在心心念念盼望的都還是讓颱風風災影響降到最低，明上班日前恢復正常供電，還有「財務收支劃分法」，大家不分藍綠黨派，如果真的為新北市好、為404萬人口，大家一起努力打拚的話，都請支持「財務收支劃分法」，能夠給地方更多的資源，大家一起為新北發聲。
張智倫也說「沒有聽說」，今天開心洪孟楷來到中和，洪也從上屆書記長到現在卸下書記長職務，相信有更多時間來關心新北市政，大家也看到洪的努力跟認真，接下來大家會持續共同努力推「財務收支劃分法」，尤其新北人均僅一萬多，是六都最低。
另外，曾於2024年參選過中和區立委的吳崢也現身活動，針對立委吳宗憲「考察北檢」一事。吳崢也說，藍白很多立委在這段時間都對司法調查作出很多言論、對司法體系指指點點，現在更公然利用立委職權排考察行程，對檢調施壓，吳宗憲過去也擔任過20年的檢察官，真能接受政治人物把手伸進司法體系裡面干預司法獨立運作嗎？所以還是呼籲吳宗憲等委員尊重檢調獨立辦案、獨立行使職權。
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