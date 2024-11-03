聯合盃作文大賽新北區賽今登場 6509人參賽一較高下

第18屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今登場，從國小到高中職共有6509名學生報名，人數全國居冠。新北教育局長張明文說，透過寫作提升思考力、表達力，反思並在下次挑戰更上一層樓。

張明文說，閱讀和寫作能力是現代生活中不可或缺的技能，閱讀助於增進理解力，寫作則是表達思想及溝通觀點的工具。在一小時的寫作競試中，訓練學生短時間組織不同的素材，累積統整學習的能力，透過寫作提升思考力、表達力，反思並在下次挑戰更上一層樓。

今年聯合盃全國作文大賽新北市區賽，命題主軸從考生自身經驗衍生，國小中年級組以「當我離家外宿時」假設情境，分享心情與感受；高年級組則以「大掃除記」，結合節慶與家人間的協力合作經驗描述想法；國中七年級組以「這件事，急不得」命題，展現思辨力；八年級組「個人專屬的早自習」要求學生能夠判斷事物次序並合理安排；九年級生「按下我的暫停鍵」，在時間夾層思考人生；高中職組探討以「為正義發聲」探討是非善惡的觀念，讓學子提出作法、省思與感受。