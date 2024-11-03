樹倒2千多棵…焚化爐也滿場 李四川緊急開濱江中心暫放

北市樹倒災情嚴重，儘管颱風警報過3天，至今8時，北市仍839件樹倒未復舊。焚化爐也出現塞場現象，統計三座焚化廠及山豬窟共進場365車、907.48公噸樹枝等雜物，因焚化爐三場都已滿，緊急開設濱江水資中心暫放。

這次康芮颱風來襲，台北市一共通報有5133起災情，其中路樹倒塌2632件最多，也因路樹倒塌處理，也造成台北市焚化爐塞場，目前木柵、內湖、北投垃圾焚化廠的暫存區域都已經滿場。

環保局長徐世勳表示，因災後還要同時處理家戶垃圾，焚化廠進場車次2263車次，約8114公噸量，目前災後樹木廢棄物只要長度50公分、直徑15公分以下都可以先進爐焚燒，但因這三場區都滿了，要移到山豬窟比較遠，副市長李四川已緊急協助開設濱江水資中心暫放。

李四川今天上午出席康芮災後地二次工作會議表示，對於這次倒塌樹木處理量大，李四川也問環保局，可否有一些量可以先焚燒？環保局表示都有同步燒，李四川也指示同仁，如果符合進焚化爐焚燒的長50公分、直徑15公分以下的就近送進焚化爐燒，如果有困難，就先暫放濱江水資源中心、或山豬窟，等裁切好了再送焚化爐焚燒。