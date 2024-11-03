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小心機？放颱風假蔣萬安臉書圖卡才露臉 本尊說話了…

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今一早就到EOC主持災後工作會報，媒體問蔣，為明天上班日全面恢復市容，今是否做好整天不休息準備？蔣萬安表示，目前都已加緊希望今晚上、明天上班前，主要道路全面恢復市容。圖／引用自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安今一早就到EOC主持災後工作會報，媒體問蔣，為明天上班日全面恢復市容，今是否做好整天不休息準備？蔣萬安表示，目前都已加緊希望今晚上、明天上班前，主要道路全面恢復市容。圖／引用自蔣萬安臉書

康芮颱風台北市樹倒等災情嚴重，台北市長蔣萬安今一早就到EOC主持災後工作會報，媒體問蔣，為明天上班日全面恢復市容，今是否做好整天不休息準備？蔣萬安表示，目前都已加緊希望今晚上、明天上班前，主要道路全面恢復市容。

媒體也問，有網友也發現，只要颱風天隔日停班停課，臉書圖卡就會有蔣萬安的照片、但如果照常上班課就不會有市長照片，是真的嗎？蔣僅回應「還好啦，小編都在負責處理」。

對於周日不休假，視察台北市容的復舊恢復狀況，蔣萬安說，從周四颱風來開始，周五、周六、周日都在各地視察，今天就到四個點了解災後復原工作，也非常謝謝辛苦各單位同仁、第一線清潔隊員很長時間沒有時間，不斷對市區內主要道路、鄰里公園、8米以下巷弄整理，包括工務單位捷運局、捷運公司、交通局等全力協助後續市容恢復。

蔣萬安上午也到文山區萬有3號公園及萬有1號公園視察復原狀況，並且慰勞辛苦工作的同仁，蔣說，謝謝里長鄰長志工投入災後復原工作，今天一早8點到EOC進行災後復原工作會報，並聽取進度，這次路樹倒塌還是最大宗，目前已經加緊，希望今天晚上明天上班前主要道路恢復市容，全力會讓清潔隊員投入主要幹道復舊。今天到鄰里公園文山區視察，確實需要鄰里長協助，也謝謝國軍弟兄投入協助，希望加速市容恢復，

有網友發現，只要颱風天隔日停班停課，臉書圖卡就會有蔣萬安的照片、但如果照常上班課就不會有市長照片。圖／引用自蔣萬安臉書
有網友發現，只要颱風天隔日停班停課，臉書圖卡就會有蔣萬安的照片、但如果照常上班課就不會有市長照片。圖／引用自蔣萬安臉書

災後 蔣萬安

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