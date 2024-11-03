小心機？放颱風假蔣萬安臉書圖卡才露臉 本尊說話了…

康芮颱風台北市樹倒等災情嚴重，台北市長蔣萬安今一早就到EOC主持災後工作會報，媒體問蔣，為明天上班日全面恢復市容，今是否做好整天不休息準備？蔣萬安表示，目前都已加緊希望今晚上、明天上班前，主要道路全面恢復市容。

媒體也問，有網友也發現，只要颱風天隔日停班停課，臉書圖卡就會有蔣萬安的照片、但如果照常上班課就不會有市長照片，是真的嗎？蔣僅回應「還好啦，小編都在負責處理」。

對於周日不休假，視察台北市容的復舊恢復狀況，蔣萬安說，從周四颱風來開始，周五、周六、周日都在各地視察，今天就到四個點了解災後復原工作，也非常謝謝辛苦各單位同仁、第一線清潔隊員很長時間沒有時間，不斷對市區內主要道路、鄰里公園、8米以下巷弄整理，包括工務單位捷運局、捷運公司、交通局等全力協助後續市容恢復。