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2026新北市藍白合？ 侯友宜與蘇巧慧都表態了

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
立委蘇巧慧赴中和力行福德宮參與中和「土地公文化祭暨力行福德宮百年大醮」，並於活動前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
立委蘇巧慧赴中和力行福德宮參與中和「土地公文化祭暨力行福德宮百年大醮」，並於活動前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

新北2026藍白合議題再引發討論，藍綠要角都低調，新北市長侯友宜表示，現在距離選舉還有很長時間，任何願意來關心新北的人都歡迎，新北需要更多人給予力量；民進黨立委蘇巧慧則說，今天是中和力行福德宮三百年建廟的大日子，凡事能為地方好的事，大家都會一起來，希望把事情做好。

侯友宜與民眾黨立委黃國昌昨出席「板橋消防廳舍動工典禮」，在場的國民黨立委葉元之指出，雖然現在談2026的選舉還太早，但他看到侯、黃兩人互動良好，這是「藍白互相堆疊善意」。該言論一出，引發各界對2026「藍白合」的政治聯想。

侯友宜、蘇巧慧等人今上午都赴中和力行福德宮參與中和「土地公文化祭暨力行福德宮百年大醮」。侯於活動後接受聯訪時表示，離選舉還有很長一段時間，最重要是只要來關心新北市任何的民意代表，甚至包括在地及很多跨區議員都來關心新北這塊土地，他都是感謝， 希望大家能團結一致，面對新北發展，也希望中央的立委、地方民意代表都能滿滿團結在一起，讓新北發展會更好。

至於有關外界好奇2026國民黨誰來接棒新北市長，包括新北副市長劉和然也很努力在跑行程、立委洪孟楷今也跨區到中和活動。侯友宜重申，其實離選舉還有很長時間，都歡迎每個人為這塊土地奉獻，不管是哪一區立委，甚至外縣市立委，只要願意來為新北做事都歡迎，新北市404萬人口需要更多人給予支持力量，尤其最近「財政收支劃分法」再中央立法院審查當中。

另外，蘇巧慧也同樣被問到藍白合議題，蘇表示，今天是中和力行福德宮三百年建廟，是五朝清醮的大日子，整個地方大家都一起動起來，大家也可以看到長期在中和關心的前立委江永昌、議員張維倩及張嘉玲等，大家都會一起來，凡是能夠為地方好的事，所有民代及官員都會一起，就是希望把事情做好。

新北市長侯友宜赴中和力行福德宮參與中和「土地公文化祭暨力行福德宮百年大醮」，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜赴中和力行福德宮參與中和「土地公文化祭暨力行福德宮百年大醮」，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜、立委蘇巧慧等人今上午都赴中和力行福德宮參與中和「土地公文化祭暨力行福德宮百年大醮」。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜、立委蘇巧慧等人今上午都赴中和力行福德宮參與中和「土地公文化祭暨力行福德宮百年大醮」。記者李成蔭／攝影

中和 藍白合

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