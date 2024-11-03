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電動車在社區如何防災？學者：要假想鋰電池一定會起火防範

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
社區大樓裝設電動車充電樁，學者認為現行地下室消防設備規定少，但是電動車的鋰電池起火前，就會釋出大量濃煙，若無排煙系統，再多設備都無濟於事。示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照
社區大樓裝設電動車充電樁，學者認為現行地下室消防設備規定少，但是電動車的鋰電池起火前，就會釋出大量濃煙，若無排煙系統，再多設備都無濟於事。示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照

社區大樓地下室裝設電動車充電樁引起住戶間正反激辯，學者直言，「就是要假想鋰電池一定會起火」，但現行地下室消防設備規定少，但是電動車的鋰電池起火前，就會釋出大量濃煙，若無排煙系統，再多設備都無濟於事，也因為各國案例參照，推動修法等層面，民眾或許也願意接受。

中臺科技大學環境與安全衛生工程系副教授徐一量說，鋰電池起火前會先冒濃煙，煙霧具有毒性且起火燃燒後無法撲滅，得等到起火物體燃燒殆盡後才會停歇。電動車若爆炸，即便蓋上滅火毯，裡頭的車體依舊在燃燒，有時還會燒穿，因此周遭得持續灑水降溫。

徐一量認為，電動車和其充電樁若在地下室內，防火設備就得更加嚴密，可以加裝排煙系統，才能迅速排除鋰電池的有毒濃煙，另外車輛間要有間隔距離，避免火勢蔓延燃燒，最直接就是設置專區模式。

他指出，當前法規的地下室為非居室，在地下停車場建築法規面要求較少，最直接影響無疑是加裝防火設備，甚至動到建築體的變更等費用拉高，「到時候一般車位200萬元，電動車變成3、400萬元，這樣法規很難訂下去。」

徐一量提及，就連北市近期研議在地下室裝設150公分矮牆阻隔、拉開車輛間距等，也只是建議，無法強制規範。「即便是配備滅火毯，但是身處地下室又是毒氣煙霧瀰漫，視線遮擋下，誰要去鋪蓋？如同貓掛鈴鐺。」

「就是要假想鋰電池一定會起火。」徐一量直言，手機、滑板車、行動電源到電動車，世界各地都有過爆炸自燃案，誰能保障不會起火。從南韓社區大樓電動車案再到台中電動巴士起火，類似案例也能喚起大家防災意識，「5年前談電動車要符合建築法規等專區，大家可能會反彈，現在說不定能慢慢接受立法。」

電動車的隱憂與2050淨零碳排權衡，徐一量認為，兩者是同步進展調整，就像電動車近期也持續推展固態鋰電池、氫能源車的研發，綠能這塊都是動態調整節奏。

成功大學交通管理科學系教授陳勁甫表示，國外電動車充電起火案，確實使許多民眾對於電動車有安全疑慮，甚至將充電車樁視為鄰避設施，裝設充電樁也在社區引起反彈。他認為，選擇加裝在大樓的充電樁，要有一定安全規範、保障，尤其消防系統上要定期巡檢。

陳勁甫說，好比縣市政府對於公有停車場的消防演練，若發生火警，公寓大廈管理員要如何按照SOP操作、就近的消防體系馳援，以及滅火毯等基礎配備。或許能朝向公共場域裝設電動車樁為出發，「不見得是要大樓裡面，公共停車場空間等消防措施也會較為齊全。」

停車場 建築 電動

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