社區裝電動車充電樁超難 業者：中南部阻力比北部大

電動車趨勢正夯，社區大樓停車位裝設充電樁的需求隨之增加，廠商發現要談簽約，得要頻跑社區報告、釋疑等，甚至最後不見得會成功，歸因於住戶態度、社區經費，就連政府法令、台電申請用電條件，都可能成為卡關門檻。

充電樁廠商、銳能智慧科技經理蔡自偉表示，每位電動車買主都希望可在自家裝設充電樁，若是自有產權就沒問題，但公寓大廈牽涉產權，老舊大樓的阻力更大，居民在意法規、用電安全、線路美觀等。

蔡自偉說，反對居民通常擔心消防、用電等安全問題，其次是如何管理，畢竟社區管委會是多數決，住戶會希望裝設充電樁也要收費或公平管理，不能說某些停車位能裝、某些地方不能裝，最後是拉管線會影響社區美觀等。他直言電動車科技新穎，民眾較少接觸相關資訊，因此只要發生事故就會被放大檢視，但事故率比起油車低很多。

他以過往經驗來講，10年以上大樓在北部（北北基桃竹）的阻力相對小，因為民眾有需求，電動車數量多，諮詢後裝設者約6成，中南部阻力大很多，僅約3成裝設。

蔡自偉強調，現在裝設充電樁都有相關規範，合格業者裝設時，一定會高於法規的安全標準建置，而且台灣法規要求充電樁須具有一定安全性，目前已有許多公有停車場建置充電車位，所以安全性沒問題。

他認為，與2年前相比，現在的資訊、法規愈來愈完善，對業者而言是好事，更容易與社區溝通。他舉例，過去法規不明確，社區、居民諮詢業者或政府窗口後，可能給的答案會不同，讓人無所適從，如今資訊透明、標準變得具體，為了安全不能妥協，法規嚴格點，在安裝時就能保障安全。

蔡自偉說，住戶若私接電線，才可能會出現電力不足的問題，政策也不會往這方向走；要裝設充電樁必須向台電申請電力，因此不會有電力不足問題，畢竟開電動車的人非多數，只要社區內的電力配置在系統調配、管理下，基本上都能在社區停車場裝設充電樁。

另一廠商、車可充負責人張為光觀察，過往民眾認為電動車價格貴，今年納智捷推出平價電動車，才有一般人也買得起的感覺，需求隨之增加，因此近來愈來愈多社區會想要整套建置，原因之一是電動車生態日漸發展，二是社區若沒把相關設施弄好，有意換電動車的住戶也不敢換。

他分享一件社區裝充電樁成功案例，自己從接洽、規畫設計、報告說明到最終簽約，至少拜訪社區10次之多。每個社區依據各自預算去選擇配套，預算夠就一次到位，從基礎的電力改善做起，申請新的電表來供充電使用，再者是走線規畫，將各充電樁的充電線收納到同一線槽等配比，若一整套做到好，建置金額上看數百萬元。

張為光不諱言，有些社區確實部分住戶不同意，也有社區是認為時候未到，目前需求量尚不高，但隨著電動車趨勢上升，住戶們也會開始認真去討論，畢竟未來他們可能會有此需求，不排斥去討論這個議題，而當有共識就願意支持社區裝充電樁。

立法院2021年一讀通過公寓大廈管理條例修正案，明訂不得拒絕裝設充電樁電動車。他直言這是霸王條款，看似有助於電動車在台發展，但社區光要不要裝充電樁就卡關這麼久，兩大根本原因，一是預算，社區沒錢還是裝不了，二是人，不同意也是白搭；加上管委會可用各種評估、凝聚共識等議題技術性拖延，就算有法令也沒用，反而間接造成住戶間對立。

他認為，目前政府或台電對於用電的態度相當曖昧，不僅至今仍無相關專法上路，台電近年針對各項用電申請的條件也愈來愈嚴苛，例如原本錶後增設只需2、3項資料，迄今可能多達10項等狀況。據他所知，曾有請電業者提及中南部新申請電力相對不易，政府對於能源政策大方向，如何解決電力不夠問題，才是當務之急。