南韓電動車大火後速修法 北市：中央要盡快與地方合作

電動汽車數量不斷成長，衍生問題與民眾息息相關。以公寓大廈能否設置電動車充電設備來說，所涉法規包括住宅法、建築技術規則、用戶用電設備裝置規則，民眾最疑慮的是電動車安全；根據案例，搶救電動車火警，一輛車需耗用高達75噸的水，還有防火、電池安全檢核等問題待解決，北市府建議中央應盡快與地方合作修法。

南韓8月1日電動車火災，事發地點是在南韓仁川市某大廈地下停車場，車輛狀況是停放未充電，在未充電的情況下，突然冒出白色濃煙約20秒後起火，又疑似消防安全設備未動作， 造成百餘輛汽車被燒毀。

北市消防局指出，南韓因應方向是電動車業者應揭露電動車使用電池其製造商的名稱、來源，建議地下停車場只允許電量在90％以下電動車進入，公用停車場等公共設施電動車充電限在80％以下。

消防局指出，充電大於80%時，電池內部壓力更大，溫度上升快。充電上限若定在80%，電池充電時狀態穩定，避免充電產生高溫導致電池受損，有助延長電池壽命。

消防局說，根據瑞典民事緊急應變機構2022年的火災統計數據，每10萬輛燃油車起火比例比電動車高了近20倍，但從風險管控角度看，電動車火災頻率雖較低，但電動車因鋰電池熱失控特性，瞬間產生爆炸、高熱，並產生大量濃煙，危害風險較大，也更難搶救，這也是部分民眾對電動車安全有疑慮的地方。

消防局舉例，2022年8月知名藝人林志穎駕駛電動車在桃園發生車禍事故造成起火燃燒，火勢初期雖受控制，後因鋰電池復燃造成火勢失控，雖經消防人員搶救，仍耗費大量時間與水量才撲滅。

消防局說，由於電動車藉由鋰電池能源驅動，消防人員耗用約75噸水搶救，還須要考量電動車遭受外部撞擊，或電線走火所產生的鋰金屬自燃反應與熱失控現象外，同時面臨可能的感電、爆炸及有毒氣體危害等風險。

北市府統計電動車問題的面向，包括充電樁設置及其配線之安全、電動車及鋰電池廢棄回收問題、電動車及鋰電池火災搶救應變問題、電動車室內停放空間之安全、電動車及鋰電池普及、安全使用問題。其中提升電動車停車空間安全，就涉及產發局、停管處、建管處、消防局。

北市是全國電動汽車及充電樁數量最多的城市，電動車安全相關議題，需要中央與地方合作，北市交通局建議，中央應評估滅火毯列為電動車標準配備的必要性，電動車商應公布電動車事故資訊、危害資訊、瑕疵統計報告，電動車商應揭露自家純電車的「電池供應商」，電動車的電池，應有定期檢驗機制。

建管處指出，公寓大廈管理條例規範建議納入充電樁設置及電動車停放相關規範，請中央評估大樓充電樁設置區域強化防火區劃及防火避難設施，建議公安申報也應加入充電樁及配電箱等項目。消防局則建議，評估室內停車空間設置自動灑水設備時使用開放式灑水頭及設置排煙設備，經濟部也應對充電樁 設置後應有定期檢驗機制。

交通局停管處機電科長許捷翔表示，北市轄管127處地下、立體停車場，依消防法均設有消防滅火系統設備，各充電樁均設置手持式滅火器1支，滅火毯佈設列為停車場標準配備，目前已於69處佈設74毯，預計113年底完成全面布設。

他說，有關充電樁設充電上限規範，經調查目前市面上充電樁設備無法實施，停管處將全面於停車場張貼宣導標語提醒車主避免過度充電，避免造成電池損壞引發電池短路。

許捷翔也提到，為加強各相關局處橫向聯繫及因應停車場電動車防災演練，已於10月15日由交通局、消防局、警察局及停車場經營業者於市民大道建復段地下停車場辦理防災、救災演練，強化及建立停車場自主防災意識，提升停車場電動汽車停放安全。他強調，有關演練科目將納入停車場每年自主防災演練項目中。