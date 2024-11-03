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康芮過境有住戶未復電上千災情未處理好 蔣萬安下令3指示

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
康芮來襲，截至3日上午，台北市仍有數百路樹倒塌尚未復舊完成。記者林麗玉／攝影
康芮來襲，截至3日上午，台北市仍有數百路樹倒塌尚未復舊完成。記者林麗玉／攝影

儘管康芮颱風已遠離3天，不過北市街道仍許多路樹倒未完成清理，市長蔣萬安上午緊急召開災後復原第2次工作會報，據統計，北市仍有1430起災情通報未完成處理，蔣萬安裁示明天上班課前，要整體恢復市容。

據台北市災害防救辦公室統計，康芮颱風總計造成5133件通報災情，其中樹木倒塌2632件，還有839件未清理完成；鄰里公園還有100件未完成；廣告招牌掉落還有162件未玩完處理，總計還有1430起通報未完成處理。

蔣萬安今天在主持康芮颱風後的災害工作會議表示，台北市主要幹道到目前分隔島還有樹枝、落葉、雜物、垃圾等，他今天經過信義路，基隆路口就發現分隔島上還有雜物樹枝垃圾，儘管已經集中，但下令今天幹道要全面恢復市容。

另外，北市文山區還有受災相對嚴重的區域，如特別靠近山區的指南里仍有部分住戶停電，蔣萬安說，台電目前稱下午可以復電，但若還沒有復電，指示產業局隨時回報。

蔣萬安也感謝同仁，表示大家非常辛苦周四開始到今天都沒有停下來，他也指示明天上班課日，幾個目標要同仁確實達成，第一，台北市區內主要幹道今天晚間一定要恢復，不只是恢復暢通，相關市區市容也要全面恢復；第二，八米以下巷弄，各指揮官也承諾今天下班前完成復舊。

第三，鄰里公園確實如果士林、文山等有說明幾處八米以上巷弄完成後，也要請指揮官動員區內里長及志工、巡守隊等，協助鄰里公園相關傾倒樹木的移除，包括先鋸斷，移置旁邊，完成先初步的清理。

對於台北市還有1千4百多起災情通報尚未處理完成，蔣萬安今天指示，明天上班課前要整體恢復市容，鄰里8米以下巷道今天下午完成復舊，公園盡量先完成基本的清潔。

蔣萬安下令明天上班課前，北市市容要全面復舊完成。記者林麗玉／攝影
蔣萬安下令明天上班課前，北市市容要全面復舊完成。記者林麗玉／攝影
市長蔣萬安上午緊急召開災後復原第2次工作會報。記者林麗玉／攝影
市長蔣萬安上午緊急召開災後復原第2次工作會報。記者林麗玉／攝影

北市 康芮颱風 蔣萬安

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