影／直擊新北汐止「忠孝大院」 費時2年走向電動車友善社區

電動車熱潮近年升溫，不少社區住戶入手也想在自家車位裝充電樁，最大難關往往是其他住戶的質疑，舉凡安全性、電費計畫、管理等層面，要是管委會本身自帶偏見，第一步就難以踏出。本報直擊新北市汐止區「忠孝大院」社區，有一群人願意花時費力去推動，前前後後2年時間，預計今年12月就能完成布建。

忠孝大院2棟共231戶住戶，啟用迄今5年，社區雖然有黃金級綠建築標章，當初法令並未規定需預留電動車充電設備的裝設空間。

不過，管委會看準電動車未來趨勢，2022年12月成立電動車可行性評估小組，2023年上半年開始每月緊鑼密鼓開會，6月後陸續徵詢及遴選廠商，希望趕在9月召開年度區分所有權人會議提案，此項電動車基礎建設重大議案雖獲107票同意，仍差10票才能通過。

考量再等一年會有缺工缺料、通貨膨脹等大環境變數，恐使該案實現難度攀升，電動車可行性評估小組發起連署召開臨時區權會，並於今年1月成功通過，經區權會授權與充電樁廠商簽約後，建置工程終於得以繼續推進，至於電動車充電設備管理辦法也幾經修正，已於9月訂定完成。

然而，推動過程並不是相當順利，忠孝大院電動車可行性評估小組召集人鄭智仁坦言，起初住戶們時不時質疑充電樁的安全性，「一定會有正負面聲音，也會產生一些激辯，過程難免不愉快」，還好只要任何人有疑義，小組成員都願意不厭其煩地說明。

評估小組也策略性地逐步推動電動車觀念，透過民意問卷調查、分享正反面資訊、製作影片解惑，甚至前後找來4家電動車充電樁廠商到社區召開說明會釋疑，首場只有零星8人參加，後來漸增至10多人，雖然仍不多，起碼已經有人願意開始關注。

整整2年，電動車可行性評估小組成員秉持一股熱情投入，鄭智仁和小組委員鍾國揚坦言，一方面無給職、自己平時也有工作要忙，另一方面還得研讀相關資料，即時回應住戶疑慮，「必須要有熱情的管委會與成員，這也是大部分社區無法推動成功的原因。」

而背後最大支持者莫過於主委周榮輝，大力促成電動車可行性評估小組，讓經管委會授權的團隊運作有理有據。

頭髮花白的周榮輝，對於綠能、科技等趨勢並非守舊，看重電動車的前瞻性，鼓勵社區不單要跟得上，還要超前部署。「我們態度就是中立，不是要吵架，對抗的話，阻力就更大，有阻力就慢慢去化解，找資料向住戶說明，讓阻力變成推力。雖然反對者依舊反對，但是逐步讓大部分住戶接受、凝聚共識，我們就成功了。」

儘管忠孝大院成功邁向電動車友善社區，政府法令仍有進步空間。鄭智仁認為，首要安全問題不該是使用者該承擔的責任，而是電動車廠、電力公司及專業廠商相關單位，再者是政府是否願意推動增加補貼。

鄭智仁以新北市府為例，一般車位每個補助1000元、公共車位則是1.8萬元，忠孝大院共獲17.8萬元補助，相較於北市仍有所落差。鍾國揚也不諱言，「若要靠社區公共基金未必充裕，二來社區管委會也無法貸款，若循募款途徑也緩不濟急。」

法令方面，鄭智仁建議政府法令要先定義清楚，除了哪些項目規定不能做，其餘走線等配備就交由社區彈性運作。