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新北汐止「忠孝大院」推電動車 使用者付費、早鳥方案誘人

聯合報／ 記者邱書昱林佳彣楊正海／新北即時報導
新北汐止「忠孝大院」社區今年底前完成電動車充電基礎設施建置。記者曾吉松／攝影
新北汐止「忠孝大院」社區今年底前完成電動車充電基礎設施建置。記者曾吉松／攝影

新北市汐止區「忠孝大院」社區推動電動車不遺餘力，花費2年時間，充電樁等相關設備將於年底布建完成。不只前置作業與住戶分享、溝通彼此看法，也預先規畫類商業模式的長期財務規畫，包含使用者付費、早鳥方案，如今有約三分之一車位的住戶願意加入電動車行列。

走到社區地下1樓，電動車可行性評估小組召集人鄭智仁指向2個公共車位間的充電樁，如今只差台電送電、測試驗收、接電後就能充電，他也介紹忠孝大院共地下4層停車空間、170個車位，B1設有台電配電室、用戶電錶等，走線採高規格的匯流排，不管車位遠近都能布線且統一線材價格，在防災上，也要求廠商保險及配備滅火毯。

「整組基礎設施建置耗資約480萬元，先由社區管委會基金代墊。」電動車可行性評估小組委員鍾國揚說，建置費用是大部分住戶考量的問題。  因此，鄭智仁透過類商業模式的長期財務規畫，推出使用者付費2種優惠方案，早鳥可一次付清2.8萬元或分期6年、月繳500元共3.6萬元，另一種則是未來有需求者加入再付4.5萬元即可，車主申請費用則會回補至社區基金專戶，預計最快6至8年就能全部回收。

再者是住戶最關心的收費方式，最初問卷調查大多數關注管理問題，包含如何付款、是否會增加物管人力負擔等。鄭智仁強調，透過EMS系統使用者付費，採用綁定信用卡，每次付款直接扣刷，總費用除了台電基礎電費、EMS系統管理費，還有使用者充電回饋社區每度1.2元，讓社區多了一項被動收入，加速社區基金回收。

「電動車友善社區房價至少價差5%以上，而可充電車位價差20萬元起跳。」鍾國揚分享，社區以提升創造資產價值作為誘因，相較先天條件不足或管委會不同意裝設，成為電動車友善社區確實在房市多了一項明顯優勢。

回歸到起點，如此推動電動車，除了落實綠能外，鄭智仁分享自身經驗，以前開油車從汐止到北市上班，年均花費6、7萬元油錢，另有保養維修、牌照與使照等稅款，換成電動車後，試算一年可省10萬多元，「電動車確實比油車省了不少。」

「這也是雞生蛋、蛋生雞問題」，鍾國揚認為2050淨零碳排勢不可擋，但是社區缺乏電動車充電基礎建設，無法充電，住戶自然不會想買電動車。忠孝大院170個車位目前僅停6輛電動車，但已有近60個車位的住戶願意以早鳥方案升級為電動車位，顯見設置充電基礎建施確實有很大的潛在需求，也是買車一大助力。

社區大樓裝電動車充電樁普遍困難，新北汐止「忠孝大院」社區管委會努力了2年，終於取得住戶共識裝設。記者曾吉松／攝影
社區大樓裝電動車充電樁普遍困難，新北汐止「忠孝大院」社區管委會努力了2年，終於取得住戶共識裝設。記者曾吉松／攝影

車位 電動

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