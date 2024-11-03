公寓大廈電動車充電樁裝設比例低 住戶反對最憂安全問題

電動車席捲全球同時，伴隨火災意外，安全問題在國內引發熱議，不少車主想在自家社區停車位裝設充電樁卻頻碰壁，甚至被視為不定時炸彈。即便如今中央有意納管入公寓大廈管理條例，修法推動牛步，加上私人產權，地方政府也無法可管，電動車普及全台仍是未知數。

今年9月底前，北市電動車已有2萬1325輛，然而社區申請北市府補助卻不成正比。台北市公寓大廈設置非營利電動車充電設備補助要點2022年12月公布施行，補助各施工項目花費金額上限49%，無最高總額規定，迄今共11件社區領得補助，因社區施作規模不同，補助金額約數萬至百萬元不等。

北市建管處為使更多社區得領得補助及合理化分配補助，今年7月16日修正每案補助總額上限25萬元且一次為限，項目包含充電設備的受電箱、供非營利電動車充電專用電表箱、電能管理系統（EMS）、總開關箱及各樓層區域箱、電纜線架、幹線電纜，不包含充電樁，修法至今尚無社區送件。

目前車主欲在社區私有停車格申請裝設充電設備時，多援引公寓大廈管理條例第6條第1項第4款規定，主張「設置管線」必須使用共用部分時，經管理委員會同意即可，但實際情況是不少社區住戶在區權會時投反對票。

畢竟建置充電設備是社區重大議案，得獲得一定比例的住戶同意才可行。一名社區郭姓住戶說，社區啟用近30年，裝不裝充電樁仍卡在管委會這關，不少住戶希望可以裝，今年在年度住戶大會提案並找充電樁廠商專案說明，許多人態度抗拒不想聽，即使留下來的少數人，「就好像在打共匪」，不是要聽廠商講什麼，而是表達反對立場。

另一處社區雖可裝設電動車充電樁，但要求較過往來得嚴格。住戶、特斯拉車主劉先生認為，住戶不該為反對而反對，通常反對者都是年紀較長的主委，會有電動車恐起火等杞人憂天的思維。其實，裝充電樁並不會起火，本身會起火都是車子內部，例如鋰電池，但是會起火的通常是大陸製車輛，台灣現在並無進口大陸製的電動車。

劉先生說，目前火燒車比例，油車頻率更甚電動車，國道時不時就發生失火事件，反觀電動車，偶爾一次火燒車就被放大檢視。郭先生無奈，沒有電動車需求者是用極端排斥的態度來看待，意即「你能保障我家安全？」同樣是鋰電池，為何大家不怕手機？他認為是「需求大於危險因素的考量」，正因多數人沒有電動車使用需求才反對。

內湖一處社區區分所有權人會議，2、3年前通過可裝設電動車充電樁，當時住戶認為電動車是趨勢，便通過該案，地下2層樓共設有5支充電樁。但是新竹晴空匯、韓國陸續發生充電樁釀災，該社區找來消防局說明如何救災，住戶們這才發現充電樁問題大，自動灑水設備無法完全滅火，對於安全疑慮更加憂心。

一名住戶說，礙於區權會早已通過可設置充電樁，現況騎虎難下，因此社區共識不能再裝設，已裝設也不太能要求撤除，感嘆電動車充電樁確實造成住戶間不愉快。他批中央政府放牛吃草，現在台灣缺電卻鼓勵買電動車，而且沒有統一規畫，讓這些電動車、充電樁危險得像炸彈，一台台設在地下室，萬一鋰電池衰敗老舊恐易著火。