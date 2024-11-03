淡水河比印度恆河髒？ 議員揭大腸菌超標數百倍 北市回應了

台北市長蔣萬安斥資18億打造河岸經濟，議員顏若芳發現，近兩年淡水河大腸桿菌平均菌落為每100毫升45萬CFU，嚴重超標且對市民健康造成危害，北台各縣市應聯手因應，不應讓下游的北市獨自承受。

北市環保局水質科長林志芳表示，淡水河台北市端的大腸桿菌群，應比愛河低，由於淡水河是跨雙北等好幾個縣市，不管是最高或平均大腸桿菌群數值，應都比愛河低，會持續與北北基等縣市合作優化淡水河水質。

淡水河被譽為北台母親河，更是親水遊憩熱門景點之一，流域涵蓋新北、台北、基隆、桃園、新竹與宜蘭，然而近年部分縣市汙水管接管率仍低落，生活汙水大量排放之下，導致淡水河汙染嚴重。

顏若芳說，近年市長蔣萬安要改造淡水河岸，不時也會有國外Youtuber、網紅到淡水河旅遊時，好奇淡水河是不是真的是「淡水」而試飲河水，但其實這相當危險，因就2023、2024年監測數據，淡水河主流的平均菌落數為每100毫升45.6萬CFU，甚至還曾測得每100毫升730萬CFU的超高菌落數。

顏說，根據美國微生物學會（ASM）的科學文獻，擁有「世界第一髒」惡名的印度恆河，在2004年2月26日曾於杜勒西河壇測得每100毫升45000CFU的高菌落量，如此的菌落量看似嚇人，但其實依然遠低於淡水河測得的大腸桿菌量。

除了菌落數外，顏也提到，淡水河底泥檢測成績也不盡理想，據環境部的資料，自2020年至2024年全國共執行了790筆的底泥檢測，其中525筆的底泥品質屬於居中偏高，81筆底泥品質為超標，而淡水河底泥品質居中的筆數有28筆，是各流域的第5名；淡水河底泥品質超標筆數則有5筆，是全國各流域的第4名。

這幾年中央為了改善淡水河水質做了相當多努力，但是在中央主導的「淡水河系污染整治後續實施方案」，2023年訂定的水質達成率KPI卻未達標，且就RPI水質標準來說，近兩年淡水河水質的年度平均RPI值分別為4.94、4.56，仍屬中度汙染，可見要改善淡水河水質，不能只有中央在動，也需地方政府通力合作，才有可能讓淡水河成為一個真的能夠讓人民親水、愛水的河流。

顏若芳強調，台北市身處淡水河流域的中下游，其水質仍屬不適游泳的丙類、丁類水體，也就是說如不改善淡水河水質，不僅相關親水設施、遊憩項目、水上運動都無法在淡水河現蹤，更恐置市民健康於險境，她要求北市府，應當儘速與中央和北部各縣市商討提出跨縣市因應計畫，以推動淡水河達遊憩水質標準的願景。

北市環保局水質科長林志芳表示，依照北市環保局與環境部在台北市端的測站，包括在重陽大橋、忠孝橋、台北橋等測得的數據平均值，應該都與愛河在後港橋、七賢橋、九如橋等測得的數據低，淡水河水質應該沒有比愛河差，如果以平均值愛河每100毫升28萬CFU，淡水河本體約平均19萬多CFU。至於議員點出的五處底泥超標測點，應都不是在台北市轄內。

議員建議縣市合作優化淡水河水質，林志芳說，環境部每年都有統合會議，北北基縣市都會參加，包括針對生活汙水提高接管率，目前北市接管率已經達8成以上，不過如果其他縣市接管率低，都會影響淡水河的水質。後續也會持續與北北基等縣市合作優化淡水河水質。

蔣萬安近年要推動淡水河岸經濟，環保局表示，整個淡水河本流是愈來愈好，從93年至今改善率已經達到40％，不過環保局會持續朝優化水質努力。