2024新北影響力 獲選者分享正向力

新北市新聞局昨天在北市松山文創園區辦「2024 新北影響力The Power of Infinity」分享會，新北副市長劉和然出席頒發感謝立座給11位獲選者。分享會邀請兒童劇團創辦人趙自強、聯合報總編輯王茂臻等人述說生命故事。

分享會由金鐘節目主持人蔡尚樺主持；擔任新北影響力第1、3屆評審長的王茂臻以媒體人視角開場，分享他看到的新北市蛻變。他說，有人質疑新北市影響力為何辦在台北，他覺得能走出新北、走出台灣更好，像陳淑芳是華人影視圈的影后，羅嘉翎更是台灣的驕傲，獲選者的影響力串起緣分，讓眾人感受正向力，這也是讓新北、國家向前走的重要力量。

現場彩蛋由剛獲選為新北好人好事代表的「國民阿嬤」陳淑芳致詞，她鼓勵大家多參與公益，發揮一點小力量，幫忙更多弱勢族群。台下掌聲不斷。

今年以「The Power of Infinity」為主題，劉和然表示，象徵新北影響力無限循環的正向力量，選出11位來自體壇、醫界、藝術、農業、教育及影視等不同專業領域，感謝他們持續付出並發揮影響力，不僅在新北綻放光芒，更傳遞到台灣及全世界。

新北市新聞局長李利貞說，11位獲選者的系列影片將在「我的新北市」YouTube 專區播映，也藉由新北市有線電視公用頻道（CH3）播出，透過影響力人物傳遞振奮人心的故事，凝聚溫暖，成為社會進步的動力。

本屆獲選者包括跆拳道國手羅嘉翎、亞帕運羽球國手吳于嫣、運動平權推動者潘瑋杰、金馬影后陳淑芳、無國界醫師路竹會會長劉啟群、神像雕刻家王兩傳、傳統糊紙店第四代接班人張宛瑩、雲門舞集藝術總監鄭宗龍、有機茶園負責人洪佳玉、新北特教老師林映汝，及全台第一位新住民校長楊小梅，都是將畢生心力奉獻給這片土地的「台灣之光」。