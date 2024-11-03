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板橋第一運動場 未來可辦演唱會

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
板橋第一運動場正重鋪跑道，看台也將再布設，第一場演唱會預計明年底到後年初才有機會實現。記者葉德正／攝影
板橋第一運動場正重鋪跑道，看台也將再布設，第一場演唱會預計明年底到後年初才有機會實現。記者葉德正／攝影

演唱會經濟夯，新北長期缺乏大型展演場所，體育局近期修正「新北市府所屬運動場館使用收費標準」，刪除板橋第一運動場無法辦演唱會的限制，送議會備查。目前板一正整修跑道，明年預定整修看台，加上世壯運在即，第一場演唱會明年底或後年初才有機會實現。

台北、高雄接連舉辦大型演唱會，帶來龐大商機與城市曝光度，新北缺乏大型展演場地，市長侯友宜喊出將在新北蓋大巨蛋，但兩處「理想」地點樹林大柑園與樹林防洪三期還在都市計畫草案階段，有三鐵共構優勢的板一，成最有可能搶攻演唱會經濟的場域。

板一可容納3萬5000人，曾辦過五月天等演唱會，但因地方不同意見，2013年市府不再出借供演唱會、選舉活動。時代變遷，體育局近日修正「新北市政府所屬運動場館使用收費標準」，刪除不開放演唱會、造勢等活動規定，非體育的「其他活動」將收取每場門票收入總額5％作為使用費。

體育局長洪玉玲表示，板一正在重新鋪設跑道，另看台也將重新布設，接下來還有世壯運活動，雖辦法已經公告，預計最快要到2026年才可能舉辦演唱會活動。

民進黨市議員黃淑君指出，體育場館還是要以體育活動為主，市府花這麼多錢整修跑道、草皮，很可能會因一場演唱會破壞殆盡，且板一離新板特區太近，可能影響周邊居民，相關業者可能還是會選擇台北小巨蛋、大巨蛋，效益恐怕不高。

但國民黨市議員劉美芳認為，新北長期缺乏大型文化場館，板一確實是不錯的地點，市府可提供場館優惠，甚至主動邀約國際級表演，打破新北文化沙漠惡名，但板一是露天場地，容易受到天氣因素影響，如果沒有天幕，發揮效益待觀察。

演唱會 體育

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拚經濟 新北板橋第一運動場可以辦演唱會了

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