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北市兒醫補助 明年起縮短設籍時間

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

台北市兒童醫療補助計畫上路近30年，市長蔣萬安今年承諾增加補助經費，縮短設籍時間限制，從「滿2年」放寬為「滿10個月」，預計明年實施，約11萬名未滿6歲兒童受惠。議員認為，生跟養同樣重要，要求不要計較補助金額，重視孩子健康，才能鼓勵生育

兒童醫療補助計畫針對北市未滿6歲兒童，父、母或監護人其中1人設籍並實際居住北市滿2年，補助門診、急診、住院、健檢等項目，依資格減免50至80元掛號費、健保部分負擔、健康諮詢費等，減輕民眾家庭經濟負擔，另補助318所醫療院所行政費。

衛生局統計至10月底，擁有北市兒童醫療補助證共283萬2886人，今年累計就醫11萬600人次。其中急診就醫約3成、門診2成、健康諮詢1成、住院相關費用約2成，其餘補助金額支付各項就醫行政費，以門診就醫補助人次最多。

曾在議會提案放寬設籍限制的議員鍾佩玲認為，「生跟養同樣重要」，兒童醫療補助要求太嚴格，北市府鼓勵生育政策做半套，政策常不同步，生育獎勵金政策條件較為寬鬆領得到，看醫生卻無法補助。

她說，兒童醫療補助本就應比照生育獎勵金放寬設籍條件，營造北市優良育兒環境，這也是三寶爸蔣萬安競選政見，呼籲蔣市府不要斤斤計較補助金額。

北市府 生育 議員

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