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2024白晝之夜登場！夜秀降臨大安森林 「夜行動物」一起跨夜

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安出席活動。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安出席活動。記者邱書昱／攝影

2024白晝之夜今晚於大安區舉辦，大安森林公園則是夜秀降臨儀式現場，也是透過藝術與環境物種對話。台北市長蔣萬安出席活動說，活動核心精神包含跨夜舉辦、自由參加、公民參與，今年也是北市建城140年、市立動物園建園110周年，更是大安森林公園建園30年別具意義。

蔣萬安表示，30年來也感謝有一群專家、學者及志工每天守護大安森林公園，才有今天以此為核心的藝術展演，而白晝之夜最重要是打破時間和空間限制，貼近藝術之餘，更是向下一代介紹公園的保育。

蔣萬安也說，由於颱風剛過，公園內災情嚴重，昨天透過市府相關單位、志工朋友們協助復原，滿懷感謝第一線救災復原辛苦的夥伴，也希望今晚市民跟著規畫好的動線，體驗這場白晝之夜。

文化局介紹，這次全聯福利中心贊助，台灣知名藝術團隊「有用主張」設計的作品「洄·尋」，該作品以生態循環為創作主題，透過燈光與鏡面的相互照映，創造彷彿流星又似魚群的流動感。

另外，白晝之夜的「有態度」市集，則是提倡動物福利、蔬食與減塑自帶餐具等概念，希望市府辦理的大型活動不只促進台北經濟活絡，更能不斷進化升級，一同為響應環保而努力。

同時，白晝之夜最受到民眾歡迎的「法國動物大遊行」，從晚上7點到11點，每個整點出發一次，也包含20位由台灣滑輪溜冰高手扮演的普普雪怪、BatucaTaipei 台北森巴鼓隊，以及眾多熱情響應變裝。

大安森林公園露天音樂台。記者邱書昱／攝影
大安森林公園露天音樂台。記者邱書昱／攝影
大安森林公園活動展區。記者邱書昱／攝影
大安森林公園活動展區。記者邱書昱／攝影
大安森林公園活動展區。記者邱書昱／攝影
大安森林公園活動展區。記者邱書昱／攝影

動物園 大安森林公園 白晝之夜

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