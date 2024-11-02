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和平新生天橋要拆？當地居民白晝之夜抗議 蔣萬安：持續溝通

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安受訪。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安受訪。記者邱書昱／攝影

台北市大安區和平新生天橋達到40年使用年限，北市府日前決議拆除，不過，當地民眾發起守護天橋活動，要求市府暫緩，今天也向台北市長蔣萬安舉牌抗議。蔣萬安回應，會持續與地方溝通。新工處回應，與地方共識11月4日會先架設圍籬，先不破碎。

蔣萬安今天出席大安森林公園舉辦的白晝之夜活動時，舞台區就有幾名民眾手舉「搶救和平天橋、城市之意不能拆」標語，隨即被警察帶離現場。守護和平新生天橋團體會後受訪表示，昨天市府舉辦的說明會稱天橋達到使用年限40年就要拆除，但卻沒有任何評估報告說明為什麼40年就該拆除。

團體表示，台北市有12座大於40年的天橋，有些甚至達50年，依舊是透過修繕維護保存，昨天參與會議的民眾就有60多名、線上連署的也有700多名。另一位住在當地32年、活動發起人之一的林小姐也說，雖然市府說考量人本交通，但也能以裝設電梯來作為行人的第二個選擇，而非直接拆除。

林小姐說，在柯文哲時期，就有向周邊兩所學校、鄰里進行調查，蒐集到2000多份民眾意見都是反對拆除。團體重申，應該再次討論，「應該透過修繕繼續讓天橋使用，而非任憑它受損爛掉，就說該拆。」

蔣萬安表示，其實最主要基於安全的考量，因為天橋超過使用年限40年，再加上考量人本交通，要增加步行空間，以及目前的使用率低，日後會持續跟地方來溝通，彙整地方的意見、加強說明。

新工處回應，為配合本府人本交通政策，積極改善路口交通措施以確保用路人安全，對於本市天橋使用年限達40年以上的老舊天橋將逐年進行拆除，新生和平人行天橋橋齡達42年，因此納入檢討拆除。

新工處說，針對11月1日召開地區說明會結論，會收集里民意見向長官報告，由於早年興建的天橋造成身障朋友及年長者通行的障礙，所以未來仍會以改善人本交通來作為主要考量，不過，11月4日會先架設圍籬，先不破碎。

陳抗團體在白晝之夜活動時，手舉「搶救和平天橋、城市之意不能拆」標語。記者邱書昱／攝影
陳抗團體在白晝之夜活動時，手舉「搶救和平天橋、城市之意不能拆」標語。記者邱書昱／攝影

溝通 蔣萬安

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