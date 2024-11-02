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林口三井outlet新館試營運塞爆 交通局要求14日開幕大數據監控

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三井Outlet二館即將營運，地方嚴陣以待。圖／新北市交通局提供
三井Outlet二館即將營運，地方嚴陣以待。圖／新北市交通局提供

林口大型複合式商場「三井Outlet二館」試營運引來大量人潮與車流，被居民形容是地獄。14日即將開幕，新北市交通局2日再度會同警察局派員督導及監控商場周邊交通秩序，要求業者落實開幕交維引進大數據監控及「滿場機制」，確保排隊車輛不阻礙公車動線，並配合號誌時制及行車管制措施，以降低干擾主要道路車流運行及提升行人通行安全。

交通局簡任技正吳政諺並表示，為鼓勵民眾多利用大眾運輸，交通局要求業者縮短商場往返桃園捷運A9林口站接駁車的班距為每10到15分鐘，接駁車將於9日起移至林口轉運站9號月台上、下客，三井Outlet二館14日開幕後，民眾可憑搭乘機場捷運、公車的電子票證紀錄兌換限量優惠券，鼓勵民眾多利用大眾運輸。

吳政諺說，林口三井Outlet二館於開業前提送開幕交維疏導管制計畫時，交通局要求業者開幕交維引進大數據監控，設立交通資訊控制平台，以大數據監控停車場停車率和設架CCTV觀測周邊主要道路路口、 停車場出入口的車流紓解情況，以利快速掌握尖峰時段交通壅塞發生點，配合義交指揮與警力執法，降低尖峰時段道路衝擊。

此外，也要求業者在商邊周邊主要幹道增設CMS提供即時停車場車位訊息，一館和二館之間並建置空橋，全天候開放通行，以維行人安全，並將商場文化二路停車場出入口範圍退縮，增加一線車道，要求義交確實引導進出場車流，確保公車停靠區淨空。

另經交通局再邀相關單位會勘檢討號誌時制及行車管制措施，試辦文化二路往北禁止左轉及迴轉忠孝二路，假日12至20時忠孝二路往西單向通行管制 (公車除外)，以減少路口停等時間。

交通局強調，將持續監控三井Outlet二館交通應變機制，並依交通狀況動態檢討配套措施，要求商場業者落實改善，也呼籲民眾多利用大眾運輸工具、減少尋找車位的困擾。

Outlet 林口 監控

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