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2024新北影響力松菸登場 11位獲選者分享正向力故事

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市新聞局今舉辦「2024 新北影響力The Power of Infinity」分享會，新北市副市長劉和然出席頒發感謝立座給11位獲選者。記者江婉儀／攝影
新北市新聞局今舉辦「2024 新北影響力The Power of Infinity」分享會，新北市副市長劉和然出席頒發感謝立座給11位獲選者。記者江婉儀／攝影

新北市新聞局今舉辦「2024 新北影響力The Power of Infinity」分享會，新北市副市長劉和然出席頒發感謝立座給11位獲選者。分享會邀請兒童劇團創辦人趙自強、聯合報總編輯王茂臻、跆拳道國手羅嘉翎、亞帕運羽球國手吳于嫣、運動平權推動者潘瑋杰，與現場觀眾分享他們的生命故事。

本屆獲選者包括羅嘉翎、吳于嫣、潘瑋杰、金馬影后陳淑芳、無國界醫師路竹會會長劉啟群、神像雕刻家王兩傳、傳統糊紙店第四代接班人張宛瑩、雲門舞集藝術總監鄭宗龍、有機茶園負責人洪佳玉、新北特教老師林映汝，及全台第一位新住民校長楊小梅。

新聞局說明，此次分享會邀請5位分享者，包括擔任新北影響力第一、三屆評審長的王茂臻，以媒體人的視角開場，分享他所看到的新北市蛻變；潘瑋杰則講述他一路推動運動平權的信念。

如果兒童劇團創辦人趙自強分享，如何以熱情推動兒童表演藝術及劇團；羅嘉翎分享自己用冠軍的態度去做每一件事，以及對自己的期許與挑戰；本屆最年輕的新北影響力人物吳于嫣，訴說踏上羽球之路的心路歷程，希望夠激勵大家勇敢向前，實現夢想。現場彩蛋是陳淑芳上台致詞，讓現場參與者驚喜不已，她鼓勵大家多參與公益，發揮一點小力量，幫忙更多弱勢族群。

劉和然表示，今年以「The Power of Infinity」為主題，象徵新北影響力無限循環的正向力量，選出11位來自體壇、醫界、藝術、農業、教育及影視等不同專業領域，感謝他們持續付出並發揮影響力。

王茂臻表示，這次有人質疑，為何新北市影響力要在台北舉辦，他覺得讓新北影響力能走出新北，走出台灣不是更好嗎？陳淑芳是華人影視圈的影后，羅嘉翎更是台灣的驕傲，感謝獲選者的影響力，串起緣分感受他們的正向力，這是讓新北、國家向前走的重要力量。

新北市新聞局長李利貞指出，11位獲選者的系列影片將會在「我的新北市」YouTube 開設專區播映，也藉由新北市各家有線電視公用頻道（CH3）播出，透過影響力人物傳遞振奮人心的故事，凝聚溫暖，成為社會進步的動力。

金馬影后陳淑芳拿到感謝立座，與台下觀眾、親友團揮手致意。記者江婉儀／攝影
金馬影后陳淑芳拿到感謝立座，與台下觀眾、親友團揮手致意。記者江婉儀／攝影
新北市副市長劉和然表示，今年以「The Power of Infinity」為主題，象徵新北影響力無限循環的正向力量。記者江婉儀／攝影
新北市副市長劉和然表示，今年以「The Power of Infinity」為主題，象徵新北影響力無限循環的正向力量。記者江婉儀／攝影
跆拳道國手羅嘉翎是新北影響力獲選者之一。記者江婉儀／攝影
跆拳道國手羅嘉翎是新北影響力獲選者之一。記者江婉儀／攝影
亞帕運羽球國手吳于嫣是本屆年紀最小的獲選者。記者江婉儀／攝影
亞帕運羽球國手吳于嫣是本屆年紀最小的獲選者。記者江婉儀／攝影
聯合報總編輯王茂臻說，感謝獲選者的影響力，串起緣分感受他們的正向力，這是讓新北、國家向前走的重要力量。記者江婉儀／攝影
聯合報總編輯王茂臻說，感謝獲選者的影響力，串起緣分感受他們的正向力，這是讓新北、國家向前走的重要力量。記者江婉儀／攝影
亞帕運羽球國手吳于嫣是本屆年紀最小的獲選者。記者江婉儀／攝影
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