快訊

紅牌重機高速撞轉彎車「解體爆火花」 騎士當場身亡畫面曝

侯友宜接班人是誰？他觀察侯1動作 預言新北藍白合可能性

颱風攪局演唱會粉絲落淚 劉德華寵粉哽咽飆這句台語

百貨週年慶公安聯檢 北市重罰K區地下街12萬元

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
台北市建管處已自113年10月21日起，針對台北市大型百貨公司及賣場進行無預警的動態公共安全聯合檢查。 照片取自台北市政府
台北市建管處已自113年10月21日起，針對台北市大型百貨公司及賣場進行無預警的動態公共安全聯合檢查。 照片取自台北市政府

百貨商場週年慶正如火如荼進行當中，台北市建管處已自113年10月21日起，針對台北市大型百貨公司及賣場進行無預警的動態公共安全聯合檢查。

113年11月01日抽查的4家百貨與賣場，分別為：「微風置地股份有限公司南山分公司（微風南山）」、「好市多股份有限公司內湖分公司（COSTCO好市多內湖店）」、「震怡股份有限公司（BELLAVITA 寶麗廣塲）」、「台北車站K區地下街」等4家，檢查結果「台北車站K區地下街」不合格，其餘皆合格。

「台北車站K區地下街」違規事項為防火門損壞無法正常復歸，將依法裁罰新台幣12萬元，並要求場所2日內改善完畢。上列缺失，倘若場所未依限改期限改善，將再重罰至30萬元，必要時亦可予以斷水斷電。建管處對人潮眾多的地方，對場所要求自主安全管理上一定要有更高的安全標準，建管處除了平時落實各類場所公安申報管理外，更持續辦理不定期之「抽檢」驗收成效，以落實消費場所公共安全的管理與維護。

聚傳媒

北市 台北車站 微風南山

延伸閱讀

北市設籍滿10個月就可獲兒童醫療補助 明年實施11萬人受惠

好市多海鮮披薩竟加1配料！一票會員傻眼：暗黑料理？

三總宿舍大片鐵皮掀落擋整條街 北市幫清要「收30萬代拆費」

北市延壽街遭吹落整條鐵皮是三總的！ 三總允諾快速修復、賠償

相關新聞

大巨蛋淪為私人場館？顏若芳：市府應研商檔期報備機制

台北大巨蛋檔期搶手，明年僅提供中職20場賽事，與今年相比幾近砍半，原因之一包括北市府為了明年世壯運開幕式，保留1個月的檔...

2024新北影響力松菸登場 11位獲選者分享正向力故事

新北市新聞局今舉辦「2024 新北影響力The Power of Infinity」分享會，新北市副市長劉和然出席頒發感...

土地公文化祭延期至11月3日登場 百尊土地公將齊聚中和

今(113)年土地公文化祭以「財到福到平安到 土地公公來保庇」為主題，逾600間全國各大宮廟神尊聖駕鑑醮，百尊土地公齊聚中和，9點於力行福德宮進行祈安賜福參拜，儀式後轉場至安邦公園。中和區年度盛事大中和土地公文化祭主活動、中和力行福德宮建宮300年甲辰科百年大醮因受到康芮颱風影響，為確保安全，原訂11月2日辦理，延期至11月3日於中和安邦公園登場。

百貨週年慶公安聯檢 北市重罰K區地下街12萬元

百貨商場週年慶正如火如荼進行當中，台北市建管處已自113年10月21日起，針對台北市大型百貨公司及賣場進行無預警的動態公共安全聯合檢查。

噪音車注意 新北11月「靖音專案」啟動38場攔檢稽查

噪音是新北民眾陳情之首，新北市環保局與警察局11月起啟動「靖音專案」，計畫攔檢場次提升至38場，減少車輛噪音汙染，環保局...

北市設籍滿10個月就可獲兒童醫療補助 明年實施11萬人受惠

台北市兒童醫療補助計畫上路近30年，市長蔣萬安今年承諾增加補助經費，縮短設籍時間限制，從「滿2年」放寬為「滿10個月」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。