百貨週年慶公安聯檢 北市重罰K區地下街12萬元

百貨商場週年慶正如火如荼進行當中，台北市建管處已自113年10月21日起，針對台北市大型百貨公司及賣場進行無預警的動態公共安全聯合檢查。

113年11月01日抽查的4家百貨與賣場，分別為：「微風置地股份有限公司南山分公司（微風南山）」、「好市多股份有限公司內湖分公司（COSTCO好市多內湖店）」、「震怡股份有限公司（BELLAVITA 寶麗廣塲）」、「台北車站K區地下街」等4家，檢查結果「台北車站K區地下街」不合格，其餘皆合格。

「台北車站K區地下街」違規事項為防火門損壞無法正常復歸，將依法裁罰新台幣12萬元，並要求場所2日內改善完畢。上列缺失，倘若場所未依限改期限改善，將再重罰至30萬元，必要時亦可予以斷水斷電。建管處對人潮眾多的地方，對場所要求自主安全管理上一定要有更高的安全標準，建管處除了平時落實各類場所公安申報管理外，更持續辦理不定期之「抽檢」驗收成效，以落實消費場所公共安全的管理與維護。

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