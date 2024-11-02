土地公文化祭延期至11月3日登場 百尊土地公將齊聚中和

今(113)年土地公文化祭以「財到福到平安到 土地公公來保庇」為主題，逾600間全國各大宮廟神尊聖駕鑑醮，百尊土地公齊聚中和，9點於力行福德宮進行祈安賜福參拜，儀式後轉場至安邦公園。中和區年度盛事大中和土地公文化祭主活動、中和力行福德宮建宮300年甲辰科百年大醮因受到康芮颱風影響，為確保安全，原訂11月2日辦理，延期至11月3日於中和安邦公園登場。

中和區公所表示，11月3日至11月7日還有力行福德宮建宮300年百年大醮『甲辰科護國佑臺五朝祈安清醮』，恭請全國各地宮廟、府家神祇共參醮典，祈佑風調雨順、國泰民安、國運昌隆，包括玉皇壇開香、燃放水燈、拜天公、普渡開香等祭典；11月17日至11月21日中和中興福德宮慶祝開宮紀念，每日下午及晚上各有1場歌仔戲演出，還有平安點心供大家享用、平安龜等大家乞回。

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