大巨蛋淪為私人場館？顏若芳：市府應研商檔期報備機制

台北大巨蛋檔期搶手，明年僅提供中職20場賽事，與今年相比幾近砍半，原因之一包括北市府為了明年世壯運開幕式，保留1個月的檔期，引發熱議。台北市議員顏若芳表示，北市府對遠雄毫無掌控力，幾乎讓大巨蛋淪為私人場館，她認為體育局、法務局應盡速研商遠雄每年檔期的報備機制，以確保遠雄履約。

顏若芳表示，這件事凸顯了幾個問題，第一，大家都都希望這次世壯運能好好舉辦、圓滿落幕，替台灣的國際能見度出一份力，而經執委會估算，包含前置作業、開幕式、棒球金牌賽估需使用大巨蛋場地27日，如今爆出中職檔期爭議，遠雄卻只會打馬後炮甩鍋給世壯運，如果因賽事期程不當壓縮而導致規劃不善，難道遠雄要負責嗎？

顏若芳說，北市府應當在確保賽事籌辦時間無虞的前提下，再去壓縮使用大巨蛋的時間，而遠雄也應積極騰出其他檔期予中職，讓國際與國內賽事共創雙贏，才是正本清源之道，而非隔空噴口水。

顏若芳指出，第二、蔣市府對遠雄毫無掌控力，幾乎讓大巨蛋淪為私人場館。根據大巨蛋的興建營運契約，僅有規定遠雄在大巨蛋正式營運前如果要辦活動，需於1個月前報請市府備查；但在正式營運後，卻沒有相關的條文規範遠雄的檔期安排是否要在何時報府許可或備查。遠雄也僅願提供北市府明年1月的檔期而非全年檔期，她認為體育局、法務局應研商遠雄每年檔期的報備機制。