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噪音車注意 新北11月「靖音專案」啟動38場攔檢稽查

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市政府啟動「靖音專案」，查緝噪音車。圖／新北市環保局提供
新北市政府啟動「靖音專案」，查緝噪音車。圖／新北市環保局提供

噪音是新北民眾陳情之首，新北市環保局與警察局11月起啟動「靖音專案」，計畫攔檢場次提升至38場，減少車輛噪音汙染，環保局與警察局1日晚間聯合攔查182輛車輛，結合22處移動式科技執法設備及新北196處噪音車科技執法設備，共取締25件噪音車，所有違規車輛立即告發並要求限期改善。

環保局表示，專案加強在主要道路及噪音陳情熱區的聯合執法，環境部已於去年度修訂噪音管制法的裁罰基準，夜間違規的罰鍰已提高至6000元起，提醒車主必須遵守相關規定，定期保養車輛，以避免產生噪音，共同維護生活環境的安寧。

環保局表示，為從源頭解決機車改裝排氣管引發的噪音問題，交通部已修訂「道路交通安全規則附件15」，該修訂將於明年1月1日起生效，機車排氣管的變更將列為檢驗項目。

今年起環境部也推動改裝排氣管的認證制度，並提供1年的緩衝期，有改裝非原廠排氣管的車主，可委託噪音實驗室檢驗或向地方環保局申請檢驗，檢驗合格後可完成認證程序，在今年底前成功登記的車主，將享有免費檢驗服務，請車主盡速登記，以免逾期。

環保局表示，若發現車輛造成噪音污染，可將相關檢舉資料及影像上傳至環境部的噪音車檢舉網站，環保局將聯絡車主，要求其在指定地點檢測，如檢測結果顯示該車輛噪音超過法定標準，將依規定處罰並要求車主改善。

噪音 環保局 車主

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