北市設籍滿10個月就可獲兒童醫療補助 明年實施11萬人受惠

台北市兒童醫療補助計畫上路近30年，市長蔣萬安今年承諾增加補助經費，縮短設籍時間限制，從「滿2年」放寬為「滿10個月」，預計明年實施，將有約11萬名未滿6歲兒童受惠。議員認為，生跟養同樣重要，要蔣不要計較補助金額，重視孩子健康，才能達到鼓勵生育。

兒童醫療補助計畫針對北市未滿6歲兒童且父、母或監護人其中1人設籍並實際居住北市滿2年者，補助門診、急診、住院、健檢等項目，依資格減免50至80元不等掛號費、健保部分負擔、健康諮詢費等，減輕民眾家庭經濟負擔，另補助318所醫療院所行政費。

衛生局統計至10月底，曾擁有北市兒童醫療補助證共283萬2886人，2019年至去年持證分別有12萬5653人、10萬6571人、11萬214人、8萬9706人、8萬2368人；補助就醫則是21萬5155人次、16萬6480人次、12萬1582人次、12萬7733人次、16萬2340人次，今年累計就醫11萬600人次。

各補助項目使用情形，衛生局指出，急診就醫約3成、門診就醫約2成、健康諮詢約1成、住院相關費用約2成，其餘補助金額支付各項就醫行政費；其中，以門診就醫補助人次最多、健康諮詢次之。

衛生局說，市長蔣萬安今年6月承諾，增加兒童醫療補助經費，縮短設籍時間限制，也獲得議會支持。因此衛生局擴大補助條件，從「滿2年」放寬為「滿10個月」，預計明年度實施，將有約11萬人受惠，也盼善用北市是全國醫療首善之都的優勢，吸引青年族群定居台北。

曾在議會提案放寬設籍限制的議員鍾佩玲認為，「生跟養同樣重要」，北市府鼓勵生育政策做半套，經常發生政策不同步狀況，明明領得到生育獎勵，但看醫生卻無法補助。兒童醫療補助原有要求太過嚴格，同是市府推出鼓勵生育的政策，生育獎勵金政策條件較為寬鬆，僅需新生兒出生前10個月設籍即可。

她說，兒童醫療補助本就應比照生育獎勵金放寬設籍條件，減輕家長們在養育子女的經濟負擔，營造北市優良育兒環境，這也是三寶爸市長蔣萬安當時競選政見，呼籲蔣市長不要斤斤計較補助金額，重視孩子健康，才能達到鼓勵生育的政策目標。