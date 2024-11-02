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大安森林公園30歲 蔣萬安：外國公園無法比！

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）今天出席大安森林公園30周年慶與生態嘉年華活動，與打扮成生態角色的小朋友合影。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天出席大安森林公園30周年慶與生態嘉年華活動，與打扮成生態角色的小朋友合影。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安上午出席大安森林公園「30而立自然正成長」生態嘉年華開幕儀式，慶祝大安森林公園30周年，同時也慶祝大安森林公園之友基金會成立10周年。蔣萬安指出，大安森林公園有一種外國公園無法比擬的人情味，一草一木間，都有無數台北市民的故事和回憶。

蔣萬安表示，這是大安森林公園的重要時刻，更是台北市民的共同驕傲，許多人曾到世界各地旅遊，見識過如紐約中央公園這樣的指標性城市綠地，中央公園不僅面積廣大、設施完善，生態保護也非常卓越。蔣萬安提到，因為他的太太曾在紐約求學，他有機會多次造訪中央公園，但每當在台北走進大安森林公園時，心中仍覺得這裡比外國公園更美、更具吸引力。

蔣萬安說，1993年大安森林公園啟用時，他還是學生，對這座公園規畫感到驚豔，30年後，他帶著自己的孩子來到這裡，累積更多美好回憶。

蔣萬安表示，市府在過去經常邀請駐台外國代表和大使參觀台北的重要建設，市府不久之前邀請國際友人於日落時分來到大安森林公園欣賞螢火蟲夜景。蔣萬安說，這次體驗讓許多外國代表印象深刻，甚至在離任前與他道別時，仍特別提起這段美好回憶。

蔣萬安指出，大安森林公園各種成就彰顯市府團隊與基金會夥伴共同的努力，包括生態棲地復育、水循環系統等，均受到國際友人讚賞，為台北市增添無數國內外榮耀。蔣萬安說，這是大安森林公園能成為國際間羨慕對象的原因，也為大安森林公園帶來更具生命力的嶄新風貌。

台北市長蔣萬安（右）今天出席大安森林公園30周年慶與生態嘉年華活動，希望讓生物自然正成長理念打造永續未來。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）今天出席大安森林公園30周年慶與生態嘉年華活動，希望讓生物自然正成長理念打造永續未來。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（後排左八）與大安森林之友基金會董事長林敏雄（後排左五）今天與市民一起歡慶大安森林公園30周年。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（後排左八）與大安森林之友基金會董事長林敏雄（後排左五）今天與市民一起歡慶大安森林公園30周年。記者潘俊宏／攝影

大安森林公園 蔣萬安

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