影／國際陶藝得獎作品陶博館開展 侯友宜：成功國際外交

台灣國際陶藝雙年展是世界知名的陶藝獎項之一，今年邁入第10屆，即日起至明年4月6日於陶博館3樓特展室展出，新北市長侯友宜今到場為得獎者頒獎，表示這是一場國際盛會，更是一場成功的文化外交。

陶博館今日上午舉辦「2024台灣國際陶藝雙年展」頒獎，新北市長侯友宜、國立故宮博物院院長蕭宗煌、國際評審及國內外得獎者出席。

侯友宜表示，在全球化的趨勢中，新北市積極推動與國際間在藝術與文化的交流，台灣國際陶藝雙年展做為國際四大陶藝競賽之一，為新北市與國際接軌作出十分重要的貢獻，也提供台灣陶藝一個更具有主體性特色的展現空間。

他說，台灣國際陶藝雙年展在國際藝術家的支持與參與下，突破歷史參賽件數，讓鶯歌成為國際藝術交流的重要舞臺，今天國內外貴賓非常多，是一場國際盛會，更是一場成功的文化外交。

本屆首獎得主是日本陶藝家佐藤雅之的《殼之巢22-05（喧騷）》，以黑白瓷土、手塑成形，細緻捏塑多個繭狀個體，再相互結合成為堅固如貝似巢的形體，外殼潔淨溫潤，光影的變化使作品展現生命力。金獎韓國權真姬《概念核心_甕》，參考並跳脫韓國傳統發酵罐，以土條均衡線性塑造輕薄器皿，刻意留出的小孔洞引入光源，令人耳目一新。