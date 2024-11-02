影／新北消防莒光分隊原地重建今動土 侯友宜：消防局「起家厝」

新北市長侯友宜今天出席新北市消防局第一救災救護大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程動土典禮，侯友宜表示，消防署及中央前瞻預算補助及議員、里長、各界的共同努力，促成這棟智能化的消防分隊原地重建動工。

市長侯友宜表示，板橋區都市化發展、人口數量增加、建築物興建逐漸高層化，救災救護需求日益增加，原廳舍在1986年興建供台北縣消防局內勤人員及莒光分隊進駐使用，屬局本部「起家厝」，其結構在921地震後加以補強，惟原有廳舍在勤務車輛停放空間、救災設備空間及消防人員備勤空間方面，已不符現今消防工作推動需求，在市府及中央前瞻計畫補助的支持下，原地規畫重建地上6層、地下2層消防廳舍，總樓地板面積為2261.92坪，可容納大型現代化救災車輛，同時也規畫建置智能消防服務台，當分隊接獲119通報即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，讓消防人員可以提早20秒出勤，提升救災救護效能，也提供消防人員有更舒適備勤環境。

侯友宜強調「安全」是市民最基本需求，自上任以來，已完成9處消防廳舍，啟用萬里、石門、大埔、國光、中和、坪林、鳳鳴、頂埔分隊及第五大隊暨車輛保養中心，包含今天動土的莒光分隊外，尚有貢寮、雙溪、泰山、汐止及淡海分隊5處興建中，另北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心也正在規畫中。