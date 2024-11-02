歡慶安森30周年 蔣萬安盼自然成長永續未來

歡慶大安森林公園30周年，台北市今天舉辦「30而立自然正成長」生態嘉年華活動，台北市長蔣萬安表示，回首過去30年，大安森林公園如同璀璨綠寶石在都市中提供生態多樣性的綠地，讓生物自然正成長打造美好永續未來，盼望10年後更有一番風貌。

蔣萬安表示，美國紐約中央公園與英國海德公園吸引不少遊客與市民的心，但是他心目中的大安森林公園更勝一籌，因為有著濃郁的人情味，市民齊心一起讓大安森林公園蛻變成長，尤其大安森林之友基金會成立以來，對環境保護不遺餘力，從土壤改良、樹木修剪、蚊蟲自然防治、增設活水飛輪到生態公廁改建，打造出更好的自然生態環境。