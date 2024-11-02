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歡慶安森30周年 蔣萬安盼自然成長永續未來

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台北市今天在大安森林公園舉辦30周年慶與生態嘉年華活動，希望讓生物自然正成長理念打造永續未來，現場吸引不少民眾參加。記者潘俊宏／攝影
台北市今天在大安森林公園舉辦30周年慶與生態嘉年華活動，希望讓生物自然正成長理念打造永續未來，現場吸引不少民眾參加。記者潘俊宏／攝影

歡慶大安森林公園30周年，台北市今天舉辦「30而立自然正成長」生態嘉年華活動，台北市長蔣萬安表示，回首過去30年，大安森林公園如同璀璨綠寶石在都市中提供生態多樣性的綠地，讓生物自然正成長打造美好永續未來，盼望10年後更有一番風貌。

蔣萬安表示，美國紐約中央公園與英國海德公園吸引不少遊客與市民的心，但是他心目中的大安森林公園更勝一籌，因為有著濃郁的人情味，市民齊心一起讓大安森林公園蛻變成長，尤其大安森林之友基金會成立以來，對環境保護不遺餘力，從土壤改良、樹木修剪、蚊蟲自然防治、增設活水飛輪到生態公廁改建，打造出更好的自然生態環境。

這次生態嘉年華以「自然正成長」為主題，設置不少攤位宣導理念，同時也有一系列森林體驗和森物扮裝競賽，鼓勵大小朋友化身有創意的生態角色，呈現生態與城市共存共融成果，以及促進生物多樣性正向發展。

台北市長蔣萬安（後排左八）與大安森林之友基金會董事長林敏雄（後排左五）今天與市民一起歡慶大安森林公園30周年。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（後排左八）與大安森林之友基金會董事長林敏雄（後排左五）今天與市民一起歡慶大安森林公園30周年。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天出席大安森林公園30周年慶與生態嘉年華活動，與打扮成生態角色的小朋友合影。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天出席大安森林公園30周年慶與生態嘉年華活動，與打扮成生態角色的小朋友合影。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）今天出席大安森林公園30周年慶與生態嘉年華活動，希望讓生物自然正成長理念打造永續未來。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）今天出席大安森林公園30周年慶與生態嘉年華活動，希望讓生物自然正成長理念打造永續未來。記者潘俊宏／攝影

大安森林公園 蔣萬安

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