歡慶安森30周年 蔣萬安盼自然成長永續未來
歡慶大安森林公園30周年，台北市今天舉辦「30而立自然正成長」生態嘉年華活動，台北市長蔣萬安表示，回首過去30年，大安森林公園如同璀璨綠寶石在都市中提供生態多樣性的綠地，讓生物自然正成長打造美好永續未來，盼望10年後更有一番風貌。
蔣萬安表示，美國紐約中央公園與英國海德公園吸引不少遊客與市民的心，但是他心目中的大安森林公園更勝一籌，因為有著濃郁的人情味，市民齊心一起讓大安森林公園蛻變成長，尤其大安森林之友基金會成立以來，對環境保護不遺餘力，從土壤改良、樹木修剪、蚊蟲自然防治、增設活水飛輪到生態公廁改建，打造出更好的自然生態環境。
這次生態嘉年華以「自然正成長」為主題，設置不少攤位宣導理念，同時也有一系列森林體驗和森物扮裝競賽，鼓勵大小朋友化身有創意的生態角色，呈現生態與城市共存共融成果，以及促進生物多樣性正向發展。
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