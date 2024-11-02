拚經濟 新北板橋第一運動場可以辦演唱會了

演唱會經濟正夯，新北長期缺乏大型展演場所，新北市體育局近期修正新北市府所屬運動場館使用收費標準，刪除板橋第一運動場無法舉辦演唱會限制，並送議會備查。不過目前板一運動場正在整修跑道，明年也將整修看台，加上世界壯年運動會在即，開放後第一場演唱會預計明年底到後年初才有機會實現。地方議員認為，體育場目的還是體育活動，如何兼顧兩者是重中之重。

台北、高雄接連舉辦不少國際級演唱會，帶來的商機無限與城市曝光度，羨煞各縣市政府。新北過去因為缺乏大型展演場地，無法搶進這頗熱潮。

新北市長侯友宜喊出將在新北蓋大巨蛋，但目前兩處「理想」地點樹林大柑園與樹林防洪三期目前還在都市計畫草案階段，恐無法短期內完工，兼具三鐵共構的板橋第一運動場還可容納3萬5000人，成為首選。

過去板一運動場曾辦過五月天等知名歌手團體演唱會，但引發體育協會與周邊居民不同意見，2013年市府經多方討論，修正管理要點「板橋第一運動場不得辦理演唱會、造勢等活動」，不再出借板橋體育場供演唱會、選舉造勢活動，減少場地遭破壞風險。

不過隨著時代變遷，演唱會帶來的經濟效益龐大，新北市體育局近日修正「新北市政府所屬運動場館使用收費標準」，刪除不開放演唱會、造勢等活動規定，非體育的「其他活動」將收取每場門票收入總額的5％作為使用費，若未滿50萬則以50萬元計算。

體育局長洪玉玲表示，板一正在重新鋪設跑道、設置資訊系統工程與施作周邊排水工程，另看台也將重新布設，接下來還有世壯運活動，雖辦法已經公告，預計最快要到2026年才可以舉辦演唱會活動。

民進黨市議員黃淑君指出，體育場館還是要以體育活動為主，市府花了這麼多錢整修跑道、草皮，很可能會因一場演唱會破壞殆盡，而且板一離新板特區太近，可能影響周邊居民，相關業者可能還是會選擇台北小巨蛋、大巨蛋，效益恐怕不高。

但國民黨市議員劉美芳則認為，新北長期缺乏大型文化場館，板一確實是不錯的地點，市府可提供場館優惠，甚至主動邀約國際級表演，打破新北文化沙漠臭名；不過她也認為，板一是露天場地，容易受到天氣因素影響，如果沒有天幕，發揮效益待觀察。

市府開放板一申請演唱會，其他場館如新莊體育館本來就能舉辦演唱會，過去也曾舉辦過韓國知名歌手IU等人的演唱會，不過場地人數不到萬人，板一成為在新北大巨蛋完成前，最有可能搶攻演唱會經濟的大型場所。