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基隆5萬戶5日起大停水30小時 漏水搶修影響5區快儲水

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
水公司停水期間於10處重要路口設置臨時加水站。圖／水公司提供
水公司停水期間於10處重要路口設置臨時加水站。圖／水公司提供

台水一區處為辦理新山送市區成功一路900mm管線漏水搶復，原訂3日施工，因颱風延2天改從5日晚間8時起，至7日凌晨2時止，共計30小時，停水2萬7833戶、降壓1萬9360戶，總計近5萬戶，影響中正、信義、仁愛、中山和安樂等五區用水戶，停水期間於10處重要路口設置臨時加水站。

第一區管理處說，成功一路900mm管線是新山淨水場的主要送水幹管，搶修影響範圍較大，包括中正區、信義區、仁愛區、中山區和安樂區供水都受影響。此次停水復水後因偏遠或偏高地區供水恢復時間較慢，敬請用戶原諒，請用戶提早儲水備用，工程如順利完成將提前供水。

此次影響範圍有中正區：建國里、正砂里、砂灣里、中船里、信義里、入船里、德義里、正義里、正船里、港通里、義重里、中砂里。

信義區：仁壽里、仁義里、信綠里、智慧里、智誠里、東信里、東光里、東明里、禮儀里、禮東里、義和里、義幸里、義昭里、義民里。

仁愛區：仁德里、兆連里、光華里、博愛里、同風里、文安里、文昌里、新店里、明德里、智仁里、書院里、朝棟里、林泉里、水錦里、獅球里、花崗里、虹橋里。仁德里、兆連里、博愛里、和明里、忠勇里、文安里、文昌里、新店里、智仁里、林泉里、水錦里、玉田里、福仁里、花崗里、虹橋里。

中山區：中興里、仁正里、仙洞里、健民里、和平里、太白里、居仁里、新建里、民治里、通化里、通明里。中山里、仁正里、仙洞里、健民里、安平里、安民里、居仁里、新建里。

安樂區：嘉仁里、樂一里、永康里、鶯安里、鶯歌里。共影響用戶數約為4萬7193戶，停水2萬7833戶、降壓1萬9360戶。

臨時加水站位置如下：

1.仁祥診所旁忠一路20號(外人行道)

2.孝二路口三軍總醫院三總後門孝二路29巷口

3.仁愛國小對面台電公司仁二路134號旁

4.老大公廟前安樂路一段152號

5.朝棟里光華國宅,成功一路144號寶雅對面

6.成功一路與光二路口成功一路115號7-11前人行道

7.信義國中停車場東信路4號（電子看板下方）

8.東信里里民活動中心東信路35巷47號

9.基隆女中信綠里里民活動中心東信路322-1號

10.劉銘傳路口劉銘傳路1號肯德基旁

這次停水共計30小時，停水2萬7833戶、降壓1萬9360戶，總計近5萬戶，影響中正、信義、仁愛、中山和安樂等五區用水戶。圖／水公司提供
這次停水共計30小時，停水2萬7833戶、降壓1萬9360戶，總計近5萬戶，影響中正、信義、仁愛、中山和安樂等五區用水戶。圖／水公司提供

人行道 停水 台水

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